Con la consigna “Todo Córdoba en un solo lugar” se anunció Turismo en Acción

El Centro de Convenciones Córdoba será escenario de la quinta edición de “Turismo en Acción”, el evento consolidado como la principal plataforma de articulación estratégica y comercial para el turismo provincial y regional. La jornada se llevará a cabo el próximo miércoles 5 de agosto, a partir de las 9 horas, con entrada gratuita con inscripción previa.

Bajo la premisa “Todo Córdoba en un solo lugar”, la jornada congregará a prestadores de servicios, operadores mayoristas, agencias de viajes, autoridades provinciales y locales, así como a profesionales del sector. El objetivo central es dinamizar la economía regional, debatir las nuevas tendencias globales de la industria e impulsar alianzas comerciales con impacto directo.

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“Esta quinta edición marca un hito de continuidad y crecimiento, reafirmando el compromiso de seguir transformando el turismo en un motor económico dinámico, sustentable y generador de empleo para toda la región”, sostienen autoridades del sector.

Cuatro pilares estratégicos para potenciar al sector

La programación de esta quinta edición reflejará la diversidad y el potencial del turismo provincial a través de cuatro espacios principales:

•⁠ ⁠Feria Provincial de Destinos Turísticos: Un espacio donde municipios y comunas exhibirán su oferta turística, cultural, gastronómica y de naturaleza.

•⁠ ⁠Córdoba Workshop: Espacio de vinculación comercial (B2B) que reunirá a agencias de viajes, operadores y prestadores turísticos para generar acuerdos y oportunidades de negocio concretas.

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•⁠ ⁠Ciclo de Capacitaciones: Conferencias y paneles a cargo de especialistas y referentes del sector para abordar los principales desafíos, tendencias e innovación en la industria.

•⁠ ⁠Córdoba Cocina: Punto neurálgico que albergará la instancia provincial clasificatoria del Torneo Federal de Chefs de Fehgra, valorizando la riqueza de la identidad gastronómica cordobesa.

De esta manera, Turismo en Acción continúa consolidándose como un espacio estratégico para el desarrollo turístico, promoviendo la capacitación, la innovación y el fortalecimiento de toda la cadena de valor.

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Inscripciones:

•⁠ ⁠Inscripción general: https://forms.gle/biEs19nwTEWoTRC76

•⁠ ⁠Inscripción ronda de negocios: https://forms.gle/uCzd5Y6EGDKbiLzT8

Información de agenda:

•⁠ ⁠Fecha: Miércoles 5 de agosto

•⁠ ⁠Horario: A partir de las 9

•⁠ ⁠Lugar: Centro de Convenciones Córdoba (Complejo Ferial Córdoba)