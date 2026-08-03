Cámara de Comercio de Córdoba: las ventas cayeron un 14% en julio en Córdoba

La Cámara de Comercio de Córdoba (CCC) informó que las ventas cayeron un 14% en el mes de julio en Córdoba.

El dato corresponde a los resultados del Observatorio Comercial correspondiente a las ventas minoristas de julio de 2026, a partir de un relevamiento exclusivo de la entidad en corredores comerciales de la ciudad y shoppings.

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Caída del 14% de las ventas en julio

Variación interanual: se registró una disminución del 14% de ventas en unidades y del 12% en rentabilidad, en comparación con el mismo mes del año 2025.

Variación intermensual: se registró una caída del 7% en la venta de unidades y del 5% en la rentabilidad, en comparación con el mes anterior.

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Cuál fue el ticket promedio

Además la Cámara de Comercio precisó que el ticket promedio en julio se ubicó en $135.120, un monto menor al de junio ($150.895).

Al analizar el relevamiento de expectativas, se desprende que el 10% de los comerciantes las cumplieron, detalla el informe.

En cuanto a los métodos de pago, las billeteras virtuales y la tarjeta de crédito son las opciones preferidas por los consumidores, seguidas por la tarjeta de débito y, por último, el efectivo.