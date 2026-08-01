El mercado de capitales argentino, en números récord: uno de cada dos activos ya invierte

Los datos que acompañan el desembarco de BYMA en Córdoba confirman el diagnóstico de su CEO: el mercado de capitales argentino atraviesa un momento de expansión sin precedentes. Según el Informe BYMA 2026, elaborado por BYMA y Caja de Valores con información al 31 de mayo, uno de cada dos argentinos de la población económicamente activa ya cuenta con una cuenta de inversión, y más de 12,3 millones de personas poseen hoy una cuenta comitente abierta.

Un crecimiento de casi el 2.000% desde 2018. El total de cuentas comitentes abiertas en Caja de Valores —que pueden incluir más de una por persona— alcanzó los 24,6 millones al cierre de mayo de 2026, frente a apenas 1,1 millones en 2018, cuando empezaba a andar BYMA. El salto equivale a un incremento del 1.967% en ocho años y de un 217% solo desde fines de 2023, un ritmo que se aceleró de manera notable: en 2024 se abrieron 7,2 millones de cuentas nuevas —un récord histórico—, en 2025 otras 6,7 millones, y en los primeros cinco meses de 2026 ya se sumaron 3,1 millones adicionales, equivalentes al 46% de todo lo incorporado durante el año anterior completo.

La intensidad de uso también creció. El promedio mensual de cuentas operativas trepó a 1.087.847 en mayo de este año, lo que implica que una de cada 21 personas de la población económicamente activa invierte de manera activa todos los meses. El promedio diario de operaciones superó las 836.000 transacciones —un 5,6% más que un año atrás— y en 2026 se registró un récord histórico de 1.628.916 operaciones en una sola jornada, más de 57 veces el promedio diario de 2018.

CEDEARs, la puerta de entrada preferida. En materia de instrumentos, los CEDEARs se consolidaron como el producto de mayor expansión desde 2018, con un crecimiento del 12.328%, seguidos por las cauciones (+8.840%) y las Obligaciones Negociables (+1.321%). Más de 878.000 cuentas operaron CEDEARs durante el último año y ya son más de un millón los comitentes que mantienen posiciones en ese instrumento, con una fuerte preferencia por el sector tecnológico, que concentra más de cuatro de cada diez operaciones. Entre los papeles más elegidos aparecen Vista, Mercado Libre, Microsoft, Nu Bank, Nvidia y Meta, además del SPY, el ETF que replica al S&P 500 y que lidera la cantidad de inversores.

Córdoba, entre las provincias más activas. El informe dedica un capítulo especial a la distribución geográfica de los inversores, y allí Córdoba aparece en un lugar destacado. En mayo de 2026, el 47% de las cuentas comitentes corresponde a provincias del interior, frente al 41% de 2023, un avance impulsado en particular por Córdoba, Santa Fe, Mendoza y el conjunto de jurisdicciones agrupadas como "resto del país".

Córdoba, de hecho, es la provincia del interior con mayor nivel de penetración del mercado de capitales: su participación en el total de cuentas subió de 8,8% a 9,1% entre 2023 y 2026. Pero el dato más elocuente surge al cruzar esa información con la población económicamente activa local: la cantidad de cuentas abiertas en la provincia equivale al 296% de su PEA, la proporción más alta de todo el país, por encima incluso de la Ciudad de Buenos Aires (258%). En el ranking de provincias según el porcentaje de personas físicas con inversiones sobre su población económicamente activa, Córdoba ocupa el segundo lugar nacional, con un 20,3%, solo detrás de CABA (24,2%) y por delante de Tierra del Fuego, Santa Fe y Catamarca.