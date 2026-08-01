Oscar González: llega la hora de la verdad sobre la tragedia vial de las Altas Cumbres

Este lunes, 3 de agosto, se abrirá la audiencia de debate oral y público para esclarecer la tragedia vial del 29 de octubre de 2022 en el Camino de las Altas Cumbres. El por entonces presidente de la Legislatura de Córdoba, Oscar Félix González, llega acusado de homicidio culposo agravado y lesiones culposas agravadas por la conducción imprudente de un vehículo automotor.

El juicio se centrará exclusivamente en la responsabilidad penal y civil de González producto de la colisión. La conductora del Renault Sandero rojo, Alejandra Bengoa, perdió la vida a raíz del impacto. Su hija Marina y la amiga, Alexa, sobrevivieron pero tienen lesiones gravísimas con secuelas para toda la vida.

Sin embargo, el caso judicial para esclarecer el siniestro reveló un sinnúmero de hilos invisibles que manejan el poder. El auto de alta gama color negro —un BMW X1— que conducía González aquel día, había sido entregado por el Tribunal Superior de Justicia por su función legislativa. El depositario, presidente de la Unicameral, lo recibió en tiempo récord. Desde que el auto fue secuestrado por documentación adulterada hasta que lo recibió pasaron solo 42 días. Todo fue hecho dentro del marco legal. Aún dentro de la ley, vehículos de alta gama bajo secuestro judicial no terminaban en manos de cualquiera. El seguro era la Provincia de Córdoba.

Mientras a todos los vecinos se les exige sacar licencia de conducir donde tiene su domicilio, González tenía uno de Las Tapias. No obstante, el carnet era válido.

El trámite judicial también reveló datos de su patrimonio, valuaciones irrisorias de bienes, por los cuales es investigado en la Justicia Federal. Y, también, el poder que ostentaba en los tribunales provinciales de Traslasierra, donde sucedieron numerosos apartamientos por familiaridad o relaciones de jueces y fiscales.

El siniestro vial ocurrió el 29 de octubre de 2022; el auto de González impactó con el de Alejandra Bengoa poco antes de las 16 en el carril por el que circulaban las víctimas.

Qué se juzgará a partir de mañana

El requerimiento de elevación a juicio contra Oscar González sostiene que el siniestro vial fue provocado por el accionar imprudente y antirreglamentario de Oscar Félix González, quien invadió el carril contrario al mando de un vehículo BMW X1.

Las conclusiones de la fiscalía arrojan los siguientes datos.

El 29 de octubre de 2022, a la siesta, González circulaba en dirección Córdoba–Mina Clavero, realizando maniobras de sobrepaso a otros vehículos en tramos donde estaba expresamente prohibido por la existencia de doble línea amarilla.

Al llegar a la altura del kilómetro 10 de la Ruta E-34, habría realizado una maniobra brusca invadiendo el carril de la mano contraria. La fiscalía sostiene que González no tenía el “pleno dominio del rodado”, presumiblemente debido a la velocidad que llevaba.

El choque frontal se produjo íntegramente sobre el carril de circulación correspondiente al sentido Mina Clavero–Córdoba. El BMW impactó con su parte frontal derecha el sector frontal medio del Renault Sandero conducido por Alejandra Bengoa.

La fiscalía reconoce que la conductora del Sandero también había cometido una infracción vial instantes antes al adelantar a un camión en zona prohibida. Sin embargo, concluye que al momento de la colisión, Bengoa ya se encontraba ubicada en su carril, por lo que el factor determinante del accidente fue la invasión del carril por parte de González.

Como resultado directo de esta acción, Alejandra Bengoa perdió la vida por politraumatismos y traumatismos cerrados de tórax y abdomen. Las dos adolescentes que la acompañaban sufrieron lesiones gravísimas, incluyendo una sección medular en el caso de Alexa, que le provocó una paraplejia permanente.

La fiscalía estableció un encuadre legal que puede definirse como “culpa consciente”. Descartó el dolo eventual. Esto significa que, si bien se representó la posibilidad del riesgo por su modo temerario de conducir, González confió en que podría evitar cualquier desenlace fatal basándose en su supuesta destreza como conductor (quien incluso se autodenominaba en mensajes privados como “piloto de rally”). Esta es la postura de Gallarato.

En la instrucción declararon más de medio centenar de testigos, entre policías, bomberos, médicos, peritos, conductores de vehículos que viajaban por la misma ruta en el momento de la tragedia, víctimas y familiares.

La Cámara, presidida por el juez Santiago Camogli, programó la audiencia para el lunes 3, miércoles 5, jueves 6 y viernes 7 de agosto.

La querella, asistida por los abogados Germán Romero Marcón, Lucas Cocha y Emiliano Binante es contundente en su objetivo: “Las pruebas, hablan por sí solas. Oscar González deberá responder por dolo eventual”, fue la respuesta que aportaron a Perfil CÓRDOBA.

La defensa, a cargo de Miguel Ortiz Pellegrini y Eduardo Caeiro, discutirá la postura de la fiscalía sobre la responsabilidad de González en el impacto. Sostiene que el choque entre los dos autos se produjo como consecuencia del sobrepaso de la Sandero a un camión; que González no conducía con exceso de velocidad; que la prueba de alcoholemia fue negativa, y que tenía su licencia en regla.

Ortiz Pellegrini aclaró, además, que ellos no discuten el derecho de las sobrevivientes a una reparación económica.

La probation que no fue

La defensa de Oscar González ofreció una “probation” o suspensión de juicio a prueba que fue rechazada por el tribunal a finales del año pasado.

Para evitar el juicio, propuso una reparación económica de $346 millones a pagar en siete cuotas mensuales y la donación de un millón de pesos a la Cooperadora del Hospital de Villa Dolores.

El tribunal no aceptó el ofrecimiento. La fiscal Analía Gallaratto dictaminó que el caso posee una gravedad institucional y social que exige la realización de un debate oral, especialmente al tratarse de un siniestro vial con resultados devastadores (una muerte y una adolescente con paraplejia irreversible) provocado por una conducción temeraria en un vehículo oficial.

Los abogados de las familias damnificadas rechazaron de plano la oferta económica. Sostuvieron que “la dignidad no está a la venta” y que el ofrecimiento de un millón de pesos para el hospital resulta “irrisorio e insignificante” frente a los gastos que el Estado ya ha afrontado en el proceso.