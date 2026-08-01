Avanzada libertaria: cumbre con Santilli por 2027, cruces con la Provincia y más guiños a intendentes del interior

Tras los dichos de Manuel Calvo a Perfil Córdoba —donde el jefe de Gabinete provincial aseguró que con Santilli hablaron de todo, incluso de "acuerdos electorales" de cara al 2027—, La Libertad Avanza (LLA) movió sus fichas en un jugada que opera en dos frentes: por un lado un cónclave con Santilli mirando para adelante y con la intención de despejar cualquier tipo de duda y por el otro lado el armado territorial con figuras nuevas entre los intendentes.

La afirmación de Calvo sobre las proyecciones electorales molestó en la oposición provincial. Ante este escenario, una comitiva integrada por el diputado nacional Gabriel Bornoroni y el senador Luis Juez partió rumbo a Buenos Aires para mantener un encuentro cara a cara con Diego Santilli y exigir certezas de primera mano a la hora de descartar acercamientos.

Hubo foto política y un saldo positivo del encuentro. Los dirigentes regresaron conformes con las respuestas obtenidas. Aseguran que desde el Panal se tergiversan los hechos deliberadamente y se intenta instalar un manto de confusión.

El más interesado en despejar cualquier tipo de duda era, sin dudas, Luis Juez. El referente del espacio viene advirtiendo sistemáticamente en sus intervenciones públicas sobre pactos de conveniencia entre los últimos gobiernos nacionales y la administración provincial cordobesa.

Esas suspicacias se vieron considerablemente potenciadas al compás de las señales económicas y financieras que llegaron a la provincia, un combo que abarca desde la situación de la Caja de Jubilaciones hasta las discusiones en torno al fondeo y las asignaciones presupuestarias.

“Despejamos dudas y la próxima van a jugar con todo. En el peronismo son hábiles en esta materia y pusieron a sus operadores comunicacionales, con Calvo a la cabeza, crear confusión respecto a un posible acuerdo. Sin embargo ellos me aseguraron que van a tratar de ganar Córdoba”, argumentaron.

“Esperemos que hayan ido a pelear por Córdoba”.

Desde el Panal le bajan el precio a la reunión y consultados por este tema respondieron: “Ojalá hayan ido a pelear por Córdoba y los cordobeses, a pedir por la Zona Fría, a pedir por los fondos de la Caja de Jubilaciones que se nos deben, a pedir por el mantenimiento de la obra pública, por aportes, por el Pami en Córdoba, entre otros temas; si están pensando en 2027, no están pensando en los cordobeses”, dispararon.

Manuel Calvo: “Hablamos de todo con Santilli; no de alianzas, pero sí de acuerdos electorales”

Nuevos guiños a jefes comunales

En paralelo a las tensiones con el oficialismo, Gabriel Bornoroni profundiza el operativo seducción a intendentes del interior provincial, estructurando una red de contención y volumen político que apunta directamente a las estructuras municipales.

Esta nueva fase del raid territorial libertario sumó un capítulo clave con un encuentro estratégico que reunió a dirigentes, operadores y cuadros técnicos vinculados a la gestión del Bice, replicando la dinámica de inserción institucional que previamente se había ensayado mediante contactos con referentes del Banco Nación.

La mesa de articulación política convocó a una nutrida representación de intendentes, pero el que llamó la atención fue Facundo Manzoni, el intendente de Viamonte. El dirigente, identificado por su look gauchesco, es uno de los acercamientos más flamantes en La Libertad Avanza y sería una incorporación de peso. Manzoni es un referente del PRO, cercanísimo a Macri y siempre coqueteando con transformarse en la renovación joven del partido amarillo.

El pasado lunes se llevó a cabo una inauguración de Sala Paicor en la ciudad de Viamonte de la que participó Gabriel Bornoroni, junto a Soher el Sukaría y Carlos Briner, entre otros dirigentes. La presencia de Bornoroni no pasó desapercibida, más en un acto vinculado al Paicor, institución no muy vinculada con el Gobierno nacional; y esa foto juntos comenzó a vislumbrar que el vínculo entre ambos dirigentes está cada vez más sólido.

En la reunión con el BICE hubo más de 60 intendentes y entre los nombres que también dijeron presente está Federico Zárate (Jesús María), Pablo Cornet (Villa Allende), Fernando Rambaldi (La Calera), María Ángeles Toledo (Río Primero), Ignacio Tagni (Villa Nueva), Guillermo Cavigliasso (General Cabrera), Leopoldo Grumstrup (Pilar) y Nicolás Filoni (Oncativo), entre otros.