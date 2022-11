El TSJ cedió el auto siniestrado en tiempo récord y con la documentación adulterada

El sábado 29 de octubre último, a las 16.20, en el Camino de las Altas Cumbres a la altura del paraje Niña Paula, un BMW X1 conducido por el expresidente provisorio de la Legislatura, Oscar González (73), colisionó frontalmente con un Renault Sandero. Falleció Alejandra Bengoa (56) y quedaron gravemente heridas su hija, Martina, y una amiga, Alexa, ambas adolescentes de 14 años, quienes continúan internadas en el Hospital de Niños.

A las pocas horas se supo que el auto alta gama conducido por González era un vehículo secuestrado por la Justicia y entregado a la Unicameral en carácter de depositaria judicial. PERFIL CÓRDOBA reconstruyó el recorrido judicial exprés desde el secuestro hasta su entrega –tardó solo 42 días– que contrasta con la inexplicable lentitud en investigar la documentación apócrifa del auto, causa aún abierta sin novedades de trascendencia desde hace tres años.

A continuación, la secuencia.

◆ 20/8/2019 - Secuestro. Un ciudadano colombiano entregó a una Unidad Judicial de Villa Dolores el auto BMW X1 AB 293 MY alegando que los datos identificatorios estaban adulterados. Se refería a los números de chasis, motor y patente. Esto fue comunicado a la Fiscalía del 1er turno de esa ciudad, a cargo de Lucrecia Zambrano, quien había asum ido el c a r go cinco días antes.

◆ 19/9/2019 - Notificación. Al cumplirse exactamente un mes del secuestro la fiscal lo notificó al TSJ.

◆ 1/10/2019 - Oficio. Solo 11 días después de la notificación, llegó un oficio de la oficina de automotores del TSJ a la Unidad Departamental de San Javier informando que el auto secuestrado quedaba a disposición del Poder Legislativo. Habían pasado 42 días, un tiempo récord si se tiene en cuenta que el problema suele ser el inverso: la demora en obtener turnos de verificación por parte de Policía Judicial para identificar a los vehículos secuestrados o la mora de fiscales para informar a la oficina correspondiente que depende del TSJ en plazos razonables. Nada de eso sucedió en este caso.

◆ 13/11/2019 - Entrega. El BMW X1 AB293MY fue consignado materialmente a la Unicameral como depositaria judicial. En ese momento, el vehículo tenía dos años de antigüedad. La Legislatura lo asignó al expresidente provisorio del cuerpo, Oscar González, el referente del oficialismo más importante en la circunscripción donde se había producido el secuestro y el trámite exprés. En la web del Poder Judicial figura con una patente diferente: AB 870 QI. Aseguran que se trató de un “error de tipeo”.

LUCRECIA ZAMBRANO. La fiscal de Villa Dolores secuestró el vehículo en agosto de 2019 y en un trámite exprés lo entregó al TSJ. Dos años después recién advirtió que no podía tramitar la causa y la pasó a la Justicia Federal.

◆ 25/10/2021 - Incompetencia. Recién dos años después de la entrega del vehículo y sin que se hubiera movido el expediente, la fiscal Zambrana se declaró incompetente para investigar la documentación del vehículo, algo que debió advertir en primera instancia. El Juzgado de Control avaló la posición fiscal.

◆ 10/12/2021 - Remisión. La Justicia provincial remitió la causa a la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba. Quedó radicada en el Juzgado Federal N°2, a cargo de Alejandro Sánchez Freytes, con intervención del fiscal Carlos Casas Nóblega.

◆ 7/3/2022 - Envío de la cédula. El remanente de la documentación del vehículo fue enviado al fiscal Casas Nóblega.

La cronología evidencia que el trámite exprés de la entrega del vehículo – claramente codiciado por la marca, su estado y antigüedad– fue inversamente proporcional a la lentitud de la investigación para desentrañar a quién pertenecía y las responsabilidades penales derivadas de la adulteración de su identificación. A tres años, la pesquisa está como el primer día, tan solo cambió de sede.

¿Por qué Zambrano entregó el auto sin advertir inmediatamente que no debía avocarse porque la adulteración de la documentación era competencia federal? No es difícil suponer que apenas fue entregado a la Justicia en Villa Dolores, rápidamente se puso en marcha el procedimiento para que el auto terminara a disposición de González. Estuvo circulando, con patente gemela de otro vehículo radicado en Buenos Aires, sin que ninguno de los magistrados intervinientes corrigiera la documentación adulterada ni remediara las inconsistencias.

Este derrotero judicial saltó a la luz después de que el vehículo protagonizó el trágico siniestro.

Política y Justicia. González no es un extraño en los tribunales de las circunscripciones judiciales de Traslasierra. En su familia política hay magistrados. El 17 de noviembre del año pasado, su cuñada María Belén Vidal fue designada jueza de Niñez, Adolescencia y Violencia Familiar y de Género y Penal Juvenil, en Villa Dolores, cargo en el que asumió en febrero de este año. El esposo de Vidal –y concuñado de González– es Sergio Cuello, antes fiscal de Instrucción y actual fiscal de Cámara de la misma jurisdicción.

TSJ. El expresidente provisorio de la Unicameral, Oscar González en un acto junto al Tribunal Superior de Justicia.

LUIS SOSA LANZA CASTELLI: “Se actuó según la ley, que haya suspicacias es otra cosa”

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) designó al administrador general, Luis Sosa Lanza Castelli, como vocero para informar y aclarar cómo fue el trámite de entrega del BMW que usaba y con el que chocó, el legislador Oscar González. PERFIL CÓRDOBA le pidió las siguientes precisiones.

—¿Con qué documentación circulaba el vehículo tras ser asignado a la Legislatura?

—Como todos los vehículos secuestrados mediante la ley 8.550 se realiza una constancia, se saca una resolución y un oficio con todas las obligaciones que debe cumplir el depositario, incluyendo las fotos del estado en que se encuentra. Se otorga un certificado constancia para la circulación y se deja en claro que está secuestrado y que puede estar adulterado. Se lo emite por un año. Antes del año tiene que venir con nuevas fotos mostrando el estado del vehículo, con el seguro actualizado.

—¿La patente AB 870 QI a quién pertenece? Es la que figura en la asignación del auto a la Legislatura, en el portal web del Poder Judicial.

—La constancia de circulación se emitió para el dominio AB 293 MY. El dato que usted menciona fue un error de tipeo al incorporarlo al registro. Los oficios de puesta a disposición siempre hacen referencia al dominio AB 292 MY o AB 293 MY.

—¿Quién debía subsanar la irregularidad documental del vehículo?

—El vehículo sigue siendo objeto de investigación. Mientras la causa se sigue investigando no se puede modificar. La gravedad del caso concreto quizás haga rever y analizar otra metodología de entrega de vehículos. La ley es clara. Dice que en 30 días tiene que encontrar y entregar el vehículo a su dueño. Si no, se entrega para el uso público.

—¿No cree que se diligenció muy rápidamente la entrega del BMW con patente clonada y se tramitó muy lentamente la investigación, en la que se terminó declinando la competencia recién dos años después?

—La fiscalía es la que puso a disposición del TSJ el vehículo el 20 de septiembre de 2019. En este caso, se actuó como la ley establece. Que haya suspicacias es otra cosa.