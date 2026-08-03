EN VIVO | Comenzó el juicio a Oscar González por la tragedia de las Altas Cumbres: la defensa anticipó "una sorpresa"

Casi cuatro años después del choque que conmocionó a Córdoba, este lunes comenzó en los Tribunales de Villa Dolores el juicio oral contra el exlegislador y exfuncionario provincial Oscar González, acusado por el siniestro vial ocurrido el 29 de octubre de 2022 en el Camino de las Altas Cumbres, donde murió Alejandra Bengoa y dos adolescentes sufrieron graves lesiones.

El debate se desarrolla con una fuerte expectativa política y judicial, ya que González enfrenta cargos por homicidio culposo agravado y lesiones culposas agravadas, mientras que la querella buscará que el hecho sea considerado homicidio simple con dolo eventual, una calificación que prevé una pena considerablemente más severa.

La causa tiene origen en el choque frontal registrado a la altura del paraje Niña Paula, en el Camino de las Altas Cumbres. Según la acusación, el vehículo que conducía González invadió el carril contrario y colisionó contra un Renault Sandero en el que viajaban Alejandra Bengoa junto a Marina y Alexa, quienes sobrevivieron con importantes secuelas.

El proceso judicial representa el primer encuentro en la sala de audiencias entre el acusado y las sobrevivientes desde que ocurrió el siniestro.

Qué sostendrá cada una de las partes

Durante el debate, la fiscalía impulsará la acusación por homicidio culposo agravado y lesiones culposas agravadas.

La querella, en tanto, insistirá con un cambio de calificación legal y pedirá que el exfuncionario sea condenado por homicidio simple con dolo eventual, al considerar que existió una conducta con conocimiento del riesgo que implicaba su forma de conducir.

La defensa, encabezada por el abogado Miguel Ortiz Pellegrini, anticipó que buscará demostrar que el siniestro se produjo por una maniobra de sobrepaso realizada por el Renault Sandero. Además, adelantó que durante la primera audiencia presentará una "sorpresa" vinculada con su estrategia defensiva, aunque evitó brindar detalles.

"Nosotros tenemos pruebas de que el Renault Sandero superó ilegalmente un camión para lo cual invadió la línea amarilla del carril equivocado y no tuvo tiempo de volver a su carril, motivo por el cual impactó con el auto que conducía González", afirmó.

Un exfuncionario con décadas de poder político

El juicio también vuelve a colocar bajo la lupa la trayectoria de Oscar González, uno de los dirigentes más influyentes del peronismo cordobés durante las últimas décadas.

Médico de profesión, ocupó distintos cargos de relevancia en la provincia, entre ellos ministro, jefe de Gabinete y presidente provisorio de la Legislatura. Su influencia política estuvo especialmente ligada al departamento San Javier y a la región de Traslasierra.

Su carrera quedó abruptamente interrumpida tras el choque de 2022. Luego del hecho dejó la presidencia provisoria de la Legislatura y se apartó de la actividad política, mientras avanzaban las investigaciones judiciales.