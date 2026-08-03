Transporte urbano de Córdoba: nuevos recorridos y modificaciones en las líneas del corredor 7

La Municipalidad de Córdoba informó que desde el sábado 1 de agosto entraron en vigencia modificaciones en los recorridos de las líneas del corredor 7.

Los cambios fueron consensuados entre el municipio, la empresa Sol Bus, el Centro Vecinal de barrio Parque Don Bosco y vecinos de La Reserva.

Las medidas contemplan la incorporación y reorganización de servicios para fortalecer la conectividad entre distintos barrios, centros educativos y otros puntos de interés de la ciudad.

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Nuevo esquema de servicios

Línea 70: la punta de línea se trasladará a Jardín Inglés, en Valle Escondido. Además, se invertirá el sentido de circulación del recorrido. En barrio Colonia Lola se unificará la parada de ascenso y descenso con las líneas 72 y 74.

Línea 71: modificará su recorrido, estableciendo el inicio en Plaza Gutenberg y el retorno en la rotonda de avenida Vélez Sarsfield, en la intersección con calle Minuzzi.

Línea 72: la punta de línea se trasladará a la intersección de Colectora Externa Cárcano (noroeste) y avenida del Piamonte, dejando de ingresar a barrio Don Bosco. Ese sector será cubierto por las líneas 70 y 76.

Además, mantendrá los ingresos en horarios establecidos a barrio La Reserva, invertirá el sentido de circulación y unificará la parada de barrio Colonia Lola con las líneas 70 y 74.

Línea 73: extenderá su recorrido hasta Polo 52 y el campo de juego del Club Banfield.

Línea 74: la punta de línea se trasladará a la intersección de avenida Cárcano (Colectora Externa) y avenida del Piamonte. Asimismo, extenderá su recorrido por los barrios San Ignacio, Quebrada de las Rosas y Chateau Carreras.

Línea 75: invertirá el sentido de circulación, desde Balcones del Chateau hacia Campo de la Ribera, manteniendo el resto de su recorrido habitual.

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Línea 76

Además se incorporará la línea 76, que funcionará como una nueva conexión entre los barrios Balcones del Chateau, Don Bosco, Nuevo Urca y Valle Escondido con Ciudad Universitaria.

Por otra parte, la línea B1 trasladará su punta de línea al estacionamiento del supermercado Chango Más, en barrio Talleres Este.

Estas modificaciones fueron acordadas con los vecinos y tienen como objetivo optimizar la operación del servicio, ordenar los recorridos y fortalecer la conectividad. Los cambios no implican una reducción en las frecuencias.

Los nuevos recorridos podrán consultarse en el sitio web y en los canales digitales de la empresa Sol Bus. Además, desde el 1 de agosto estarán disponibles en la aplicación Tu Bondi con sus correspondientes circuitos.



Fuente: Municipalidad de Córdoba.