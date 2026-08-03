Cambian los subsidios del transporte en Córdoba: quiénes pierden el beneficio y qué pasa con el boleto desde agosto

Desde este 1° de agosto, comenzaron a regir cambios en el esquema de subsidios al transporte urbano de pasajeros en la ciudad de Córdoba. La Municipalidad resolvió eliminar distintos beneficios que alcanzaban a determinados grupos de trabajadores y beneficiarios, una medida que busca reducir el gasto público y generar un ahorro cercano a $500 millones por mes.

La modificación fue comunicada por las empresas prestatarias del servicio y alcanza a programas de gratuidad que habían sido implementados durante la pandemia y continuaban vigentes hasta julio.

Quiénes pierden el subsidio al transporte

Con la nueva disposición, dejaron de tener vigencia los pases gratuitos correspondientes a: promotores socio-sanitarios, servidores urbanos, trabajadores de Uthgra vinculados al programa Paicor, servidores de Salud, inspectores de Recursos Tributarios y titulares de las denominadas Tarjetas Rojas o pases libres especiales.

De acuerdo con estimaciones del sector, la medida impactaría sobre unas 10.000 personas, que en conjunto realizaban alrededor de 200.000 viajes mensuales con este beneficio.

Qué beneficios continúan vigentes

Por el momento, el municipio mantendrá durante agosto los subsidios destinados al personal de las fuerzas de seguridad y a trabajadores de empresas de seguridad privada comprendidos en el régimen vigente.

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También continuarán los beneficios para personas con discapacidad y para mayores de 70 años que no estén alcanzados por programas nacionales o provinciales.

Qué pasará con los usuarios afectados

Quienes dejaron de contar con estos pases deberán abonar la tarifa correspondiente para utilizar el transporte urbano. Sin embargo, muchos de ellos podrían acceder a los descuentos previstos a través del sistema SUBE, siempre que cumplan con los requisitos establecidos para los programas nacionales de asistencia al transporte.