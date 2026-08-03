Buscan desesperadamente a “La Chaqueña”: desapareció hace casi cuatro meses en Cosquín y difunden sus datos

La Justicia de Córdoba intensificó la búsqueda de María Itatí Enrique, una mujer de 43 años conocida como "La Chaqueña", que permanece desaparecida desde el 9 de abril de 2026.

La Fiscalía de Instrucción de 1° Turno de Cosquín difundió un pedido de colaboración para intentar establecer su paradero y solicitó a la comunidad aportar cualquier dato que pueda resultar útil para la investigación.

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De acuerdo con la información oficial, la mujer fue vista por última vez en las inmediaciones de calle Cassafousth al 447, en barrio La Toma, en la ciudad de Cosquín. Desde entonces no se volvió a tener noticias sobre ella.

Cómo es María Itatí Enrique

Según detalló el Ministerio Público Fiscal, María Itatí Enrique tiene tez trigueña, cabello negro, mide aproximadamente 1,70 metros, es de contextura delgada y presenta tatuajes visibles en ambos brazos, características que podrían facilitar su identificación.

La Fiscalía pidió que cualquier persona que pueda brindar datos sobre el paradero de María Itatí Enrique se comunique al 03541-1556740 o se acerque a la Unidad Judicial de Cosquín, ubicada en Tucumán 296. También es posible aportar información en cualquier dependencia policial o sede judicial de la provincia.