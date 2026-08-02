Zamora acusó a Llaryora de no tener fondos para el aguinaldo y de negociar con Milei

Gerardo Zamora, senador nacional y referente del Frente Cívico por Santiago del Estero, apuntó contra el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, al señalar que su administración no contó con recursos propios para pagar el aguinaldo y debió recurrir a un préstamo de la Nación. El cuestionamiento se dio en el marco del cierre de campaña por las elecciones a intendente de este domingo, que se realizan en 26 de los 28 municipios de la provincia.

Zamora, quien gobernó Santiago del Estero durante dos décadas y hoy conduce la provincia desde el Senado, encabezó dos actos en la capital santiagueña: uno en el Club del Maestro y otro en el Dorrego. Participaron el gobernador Elías Suárez y el candidato a intendente, Marino Benavente.

Durante el acto, el senador remarcó la importancia de la elección local. "Esta elección es fundamental para la provincia, votar a Mario es garantizar la continuidad de un proyecto municipal responsable, demostrarle al país que desde la gestión, sentamos bases para el progreso de Santiago", sostuvo.

Córdoba, en el centro de la crítica por el aguinaldo

Tras respaldar la candidatura local, Zamora dirigió sus cuestionamientos a los gobiernos provinciales que negociaron asistencia financiera con la Casa Rosada. Según su planteo, esas provincias debieron recurrir a un nuevo préstamo del Gobierno nacional para poder pagar el medio aguinaldo.

"Incluso no les alcanzó, a cuatro de esas provincias "colaboracionistas" que ellos le llaman, le prestaron de vuelta, días a atrás para que paguen el aguinaldo. Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y Jujuy, no podían pagar el aguinaldo", afirmó, en alusión directa a Llaryora, Maximiliano Pullaro, Rogelio Frigerio y Carlos Sadir.

El planteo de Zamora apuntó especialmente a la lógica de la asistencia financiera nacional a las provincias. Para el senador, ese esquema termina condicionando la autonomía de los gobiernos provinciales que reciben fondos del Tesoro.

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"Así estamos, mal negocio, digo yo, porque si sos una provincia y como está la economía no te alcanza ni para pagar los sueldos ya, imagínate todas las demás cosas. Y mal negocio, digo yo, porque te lo está quitando de alguna manera el Gobierno Nacional", expresó, en una frase que se viralizó a partir de su publicación en el medio Letra P.

El senador, aliado del tesorero de AFA, Pablo Toviggino, profundizó la crítica al vincular la asistencia financiera con el condicionamiento político. "Te quita cien, te presta diez, te cobra intereses y además le tienen que apoyar las políticas económicas que van en contra de tu propia gente, de tu propia provincia, de tus propios ciudadanos", sostuvo.

Semanas atrás, y por primera vez desde que asumió Javier Milei, Córdoba recibió $5.000 millones en concepto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN). El desembolso se dio luego de que, según relevó la consultora Politikon, la Nación retomara el reparto discrecional de este tipo de fondos tras dos meses sin distribuirlos.

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De acuerdo con el informe de esa consultora, cinco provincias fueron las beneficiadas con este envío de ATN. "Fueron cinco las provincias receptoras de estos ATN, por un monto de $5.000 millones en cada caso. Hasta el momento, las beneficiadas son: Catamarca (tercera vez que recibe en el año); Córdoba (primera vez en el año y en toda la era Milei); Entre Ríos (tercero en el año); Misiones (cuarto en el año); y Santa Fe (segundo en 2026)", detalló Politikon.

El mismo informe precisó una situación distinta para Jujuy, provincia que también fue mencionada por Zamora en su crítica. "Además, se destaca que la provincia de Jujuy tiene ATN devengados pero aun no pagados a la fecha, también por el monto de $5.000 millones", señaló la consultora.