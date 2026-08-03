La senadora nacional por Córdoba, Alejandra Vigo, anticipó que rechazará el proyecto de Ley de Tierras impulsado por el gobierno del presidente Javier Milei.

"Tengo claro que votaré en contra del proyecto que propone eliminar los límites a la compra de tierras por extranjeros", sostuvo la legisladora cordobesa en una publicación de la red social "X".

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Vigo anticipó su rechazo a la Ley de Tierras

Además enfatizó que "ningún país serio cede su territorio productivo sin restricción".

"La soberanía sobre los recursos estratégicos no es un capricho, es una política de Estado que sostienen incluso las economías más abiertas del mundo, las mismas que el gobierno nacional toma como referencia", agregó Vigo.

"El federalismo representa la autonomía de los estados, pero los recursos naturales son estratégicos de toda la nación. Siempre sostuve la misma postura", concluyó la senadora cordobesa.

El proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada conocido como Ley de Tierras podría tratarse el próximo jueves 6 de agosto.

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Cómo votarán los otros senadores cordobeses

La senadora libertaria Carmen Álvarez Rivero votará a favor de la iniciativa. "Voy a defender la Constitución Nacional Argentina que en su artículo 17 reza la inviolabilidad de la propiedad privada", argumentó la legisladora.

El senador nacional Luis Juez también respaldaría el proyecto oficialista, aunque aún no confirmó de modo oficial su posición.