Intendentes alertan por un Presidente “desenchufado” y una obra pública que ya no tracciona votos

“¡Lo que sí pasa es que la gente no la ve como la ven ustedes!”, desafió a sus pares en la mesa en pleno plato principal y agregó: “Cada uno hace su diagnóstico de la realidad que ven en sus localidades, pero claramente hay un gran sector de la población de Córdoba que acompaña al Presidente por diferentes motivos”. Podría ser una frase de algún intendente converso, que pasó a percibirse libertario, pero, por el contrario, vino de Marcos Ferrer quien gobierna Río Tercero, hoy la población más grande que controla un radical.

Ese fue el eje más importante del nuevo almuerzo de intendentes con Perfil Córdoba en el edificio corporativo de Edisur. Una decena de mandatarios de la provincia, de todos los colores políticos asistieron al espacio “Mesa Chica” para debatir de gestión y, un poco, de política.

Desde Arroyito llegó otra definición de peso a la mesa. Gustavo Benedetti completó al riotercerense. Para el intendente, que comenzó a transitar su último año de gobierno, todos deben “reinventarse”. Consideró que “los oficialismos estamos complicados, la oposición dirá que hay que reducir la planta política o bajar los sueldos”, y lo más llamativo que muestra el verdadero cambio de paradigma provincial es que “la obra ya no te destaca la gestión y estoy seguro que Martin Llaryora está haciendo mucho más que sus antecesores”.

Eso es un golpe en el estómago para el peronismo provincial. Desde la gobernación de José Manuel De La Sota y Juan Schiaretti el cemento fue clave para convencer al votante que se estaba llevando adelante una gestión eficiente.

El intendente Juan Manuel Moroni (Bell Ville) valoró lo que se está haciendo en inversión pública pero alertó que “el gran problema que le quedará a la gestión que viene será pagar la deuda que deja el peronismo”.

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El foco en lo social; lo electoral por ahora espera

Los intendentes debieron enfocarse en lo social. Los empujó la coyuntura. Los presupuestos se rompen todas las semanas, el dinero que fue separado para alguna compra de maquinaria o inversión en infraestructura debe esperar porque “todos los días nos golpean la puerta de la municipalidad pidiendo ayuda para comer o jubilados que no pueden pagar sus medicamentos”.

Inés Ramello de Los Reartes informó que en su región “renunciaron 8 de 10 médicos de cabecera del Pami. Me parece que le estamos errando”. Natalia Bellón de La Carlota describió que “los municipios cubren las falencias del Gobierno nacional. Cuántos de los presentes tienen obras del Gobierno nacional ¿alguno? Y del Gobierno provincial: todos”, murmullos en la sala. “En Bell Ville hay obra provincial, pero de jurisdicción provincial”, se escuchó del otro lado de la mesa.

Pero Moroni profundizó la crítica al Gobierno nacional al asegurar que “el Presidente está desenchufado”. Remarcó que ya no hace obras de ningún tipo en ningún lugar. Gisela Jeremías de Laguna Larga se preguntó “si estamos escindidos de la realidad, porque nos hablan de inflación cero, pero nuestros vecinos nos dicen que los servicios suben de manera desproporcionada comparados con sus ingresos”.

Las elecciones del 2027, en el horizonte

Silvina Cabezas, intendenta de San Pedro, fue una de las voces más enérgicas durante todo el almuerzo. Aprovechó el debate para responderle a Ferrer que describía un modelo del cordobesismo agotado: “No veo un Gobierno provincial agotado, sino un Gobierno provincial asfixiado por el nacional. Veo en La Libertad Avanza una inexperiencia brutal que hoy nos lleva a esta situación. A Córdoba no la gobierna cualquiera, esto no es un juego. Acá la gobierna quien pueda, no quien quiera”.

Desde Salsipuedes, David Strasorier también respaldó a Martín Llaryora: “Si tengo que elegir, me quedo con el Gobierno provincial. Yo no fui por Hacemos y siempre he tenido el acompañamiento”. Elías Balduzzi de Costa Sacate y autoridad de la Comunidad de Municipios y Comunas de la Provincia de Córdoba aprovechó el momento para tirarle un palo a Ferrer, como presidente de la UCR: “Al radicalismo lo veo sin plan. No hay un plan de futuro, es lo que percibo como oficialismo. No sabemos si hay alianza, no sabemos quién es el candidato, solo vemos que le pegan al Gobierno provincial”.

El radical no tardó en reaccionar y devolvió las críticas asegurando que “hay un final de ciclo y no se lo atribuyo a la oposición”. Federico Zárate, de Jesus María, agregó: “Yo percibo un modelo cordobés agotado. Es la primera vez que veo la posibilidad de llevar la votación a intendente pegada a la de gobernador, con (Juan) Schiaretti era un suicidio. Hay muchos intendentes peronistas que no saben qué hacer”.

Adela Argnin, la intendenta que llegó al gobierno de Mendiolaza de la mano de Cambiemos, comparó los recortes del presidente Milei con los mismos que ellos están haciendo en sus municipios. “Estamos analizando mal al Gobierno nacional. Creo que hizo lo que hicimos nosotros en nuestros municipios, recortar gastos. Debemos mirar el punto de partida. Siempre hubo un abuso en los gastos”, argumentó.

“Ojo, hay intendentes que todavía viven en una Argentina de 10 años atrás y gastan como antes. Y no la quieren entender”, dijo Moroni ya con el postre servido en la Mesa.