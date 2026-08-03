"Si él quiere ayudarnos tiene que admitir que es culpable": el fuerte reclamo de Alexa Miranda antes del juicio a Oscar González

Oscar González comenzó a ser juzgado este lunes en los Tribunales de Villa Dolores, acusado de homicidio culposo agravado y lesiones culposas agravadas por el choque ocurrido el 29 de octubre de 2022 en el Camino de las Altas Cumbres. En el siniestro murió la docente Alejandra Bengoa, mientras que su hija Marina y Alexa Miranda sufrieron gravísimas lesiones.

En la antesala del inicio del juicio, Alexa Miranda volvió a reclamar justicia y aseguró que su intención al hacer pública su historia nunca fue generar compasión, sino visibilizar las consecuencias que una tragedia de este tipo deja en las víctimas y sus familias. "No vengo a dar lástima ni a que me tengan compasión por ser la víctima del siniestro", afirmó en diálogo con El Doce.

La joven también remarcó que detrás de cada expediente judicial hay personas cuyas vidas cambiaron para siempre. "Que se den cuenta de que detrás de cada expediente y de cada víctima hay una persona con sueños, con metas y una familia que enfrenta todos los días una situación que nunca debería haber ocurrido".

"Mi vida nunca volvió a ser la misma. Hoy estoy en una silla de ruedas y tuve que enfrentar desafíos que nadie imagina", describió.

El reclamo a Oscar González

En esas declaraciones, Alexa también se refirió al cara a cara que tendría con el exlegislador durante el juicio. Aclaró que no busca un enfrentamiento personal, aunque consideró que el primer paso para reparar el daño es que asuma su responsabilidad. "No quiero llegar a pelear o a gritarle algo en la cara".

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La joven recordó el extenso proceso de recuperación que atravesó tras el accidente, que la dejó parapléjica cuando tenía 14 años. "Han sido cuatro años en los que tuve que volver a convivir conmigo misma y reconstruir mi vida desde cero".

Luego agregó: "Si él quiere ayudarnos realmente tiene que admitir que es culpable de un asesinato que cometió contra Alejandra Bengoa y nos dejó a mí, a Marina y Vera una situación muy crítica".