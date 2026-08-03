Paro de la UEPC: con alto acatamiento se cumple la medida de fuerza en Córdoba

Con un alto nivel de acatamiento, los docentes nucleados en la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC) cumplen este lunes con un paro de 24 horas en reclamo de “una nueva ley de financiamiento” a la Nación.

Fuentes gremiales estimaron el nivel de acatamiento en un 75% en el interior provincial y de un 85% en la capital cordobesa a la medida impulsada por CTERA.

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Por qué paran los docentes

“Tiene que ver con la restitución de la paritaria plena, una nueva ley de financiamiento porque el año pasado el gobierno nacional eliminó del presupuesto la ley del financiamiento educativo. No tenemos más presupuesto para escuelas técnicas, para conectividad, infraestructura escolar, comedores escolares, becas estudiantiles, para los programas nacionales”, explicó el secretario general de la UEPC, Roberto Cristalli.

“Solamente se está sosteniendo a nivel nacional el plan de alfabetización que es presupuesto para 1°, 2° y tercer grado, y para la quinta hora. No tenemos más fondo compensador para las provincias, no hay más presupuesto para ciencia y técnica. No se está cumpliendo con los presupuestos de envíos de fondos para las cajas no transferidas”, agregó en diálogo con Patricio Luján de Punto a Punto Radio (90.7 FM).

“Son todos reclamos nacionales y además la intención de una reforma educativa que eliminaría la actual ley de educación, con una ley que eliminaría la obligatoriedad de la asistencia de alumnos a las escuelas, que deberían garantizar las escuelas una currícula mínima”, aclaró Cristalli.

Además recalcó que “la escuela pública tal como la conocemos puede desaparecer”.

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Comunicado de la UEPC

El gremio docente expresó “su más enérgico rechazo al comunicado emitido por el Ministerio de Capital Humano de la Nación, mediante el cual anuncia inspecciones en establecimientos educativos para controlar el cumplimiento de un régimen de ´servicio esencial´ durante la medida de fuerza convocada por las organizaciones sindicales docentes”.

“Esta decisión constituye un grave intento de restringir el ejercicio del derecho de huelga, garantía expresamente reconocida por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y protegida por los Convenios N.º 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que integran el bloque de constitucionalidad. La propia OIT ha sostenido que la educación no constituye, en términos generales, un servicio esencial que justifique limitar el derecho de huelga”, precisa el documento.

“Además en la provincia de Córdoba este anuncio resulta jurídicamente inviable. La educación es una competencia propia de la Provincia y las y los docentes, tanto de gestión estatal como privada, mantienen una relación laboral regida por la legislación y las autoridades provinciales. En consecuencia, el Ministerio de Capital Humano de la Nación carece de facultades para inspeccionar, controlar o promover sanciones sobre trabajadores dependientes del sistema educativo provincial”, detalla el texto.

“UEPC reafirma que ninguna amenaza ni intento de intimidación podrá sustituir el diálogo paritario ni vulnerar derechos constitucionales. Defender el derecho de huelga es defender la libertad sindical, la negociación colectiva y el Estado de Derecho. Por ello, nuestra organización continuará ejerciendo y defendiendo todas las herramientas legales y constitucionales en resguardo de los derechos de las trabajadoras y los trabajadores de la educación”, concluye el comunicado.