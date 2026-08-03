Las claves del juicio a Oscar González: la estrategia de la defensa apuesta a la absolución y promete "sorpresas"

Con el inicio del juicio oral por la tragedia vial de las Altas Cumbres, la defensa del exlegislador Oscar González dejó en claro cuál será el eje de su estrategia para intentar obtener la absolución. Antes del comienzo de la primera audiencia, el abogado Miguel Ortiz Pellegrini aseguró que presentará elementos probatorios para sostener que el choque fatal no fue provocado por su defendido e incluso anticipó que "traemos algunas sorpresas desde el punto de vista jurídico".

González llegó al debate acusado de homicidio culposo agravado y lesiones culposas agravadas por el siniestro ocurrido el 29 de octubre de 2022 sobre el Camino de las Altas Cumbres, donde murió la docente Alejandra Bengoa y resultaron gravemente heridas su hija Marina y Alexa Miranda.

La estrategia: cuestionar la reconstrucción del accidente

La principal línea argumental de la defensa apunta a sostener que el impacto se produjo por una maniobra realizada por el Renault Sandero que conducía Bengoa y no por el BMW manejado por González. "Nosotros tenemos pruebas de que el Renault Sandero superó ilegalmente un camión para lo cual invadió la línea amarilla del carril equivocado y no tuvo tiempo de volver a su carril, motivo por el cual impactó con el auto que conducía González", afirmó Ortiz Pellegrini.

Según explicó Ortiz Pellegrini a ElDoce, cuentan con pruebas técnicas, testimonios y registros fílmicos que, a su criterio, respaldan esa hipótesis.

El abogado afirmó que existe una grabación captada por cámaras de un comercio ubicado a unos 800 metros del lugar del choque, la cual, según sostuvo, mostraría una maniobra de sobrepaso previa al impacto. También indicó que esa versión estaría respaldada por testigos que declararán durante el juicio.

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La licencia de conducir, otro de los argumentos

Otro de los puntos que la defensa buscará instalar durante el debate es la situación administrativa de la conductora fallecida.

Ortiz Pellegrini sostuvo que Bengoa no contaba con licencia de conducir vigente al momento del accidente, un aspecto que, según la postura de la defensa, también deberá ser valorado por el tribunal al analizar las responsabilidades.

"Traemos algunas sorpresas"

Al ingresar a los Tribunales de Villa Dolores, Ortiz Pellegrini evitó revelar el contenido de las novedades que presentará durante el juicio, aunque aseguró que la defensa llega preparada para introducir elementos que, según afirmó, tendrán relevancia en el proceso.

"La defensa va a hacer su expresión de derechos, su alegato... venimos preparados y traemos una pequeña sorpresa que la van a ver enseguida", adelantó el abogado ante la prensa.

La acusación y el planteo de las querellas

Mientras la defensa insiste en la absolución, la Fiscalía mantiene la acusación por homicidio culposo agravado y lesiones culposas agravadas, al considerar que González actuó con una conducta imprudente al conducir.

En paralelo, las familias de las víctimas y la querella sostienen un criterio más severo y pedirán que el hecho sea encuadrado como homicidio simple con dolo eventual, figura que contempla una pena considerablemente mayor en caso de condena.

El debate oral se desarrolla en la Cámara del Crimen de Villa Dolores y tendrá como eje las pericias accidentológicas, los testimonios de sobrevivientes y especialistas, además del análisis de toda la evidencia técnica incorporada a la causa.