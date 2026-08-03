La condena contra Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad fue analizada durante un espacio de fact-checking encabezado por Antonio Riccobene, en Ronda de investigación por +Perfil junto a Natalia Volosin. El foco se concentró especialmente en la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, la ausencia de una prueba directa y la decisión de la Corte Suprema de no revisar el fondo de los planteos.

Riccobene explicó que la causa investigó la adjudicación de 51 obras viales en Santa Cruz a empresas vinculadas con Lázaro Báez, principalmente Austral Construcciones, entre 2003 y 2015. “Lo que se investigó son sobreprecios, demoras injustificadas y trabajos inconclusos a través de determinados peritajes”, señaló.

La acusación estuvo encabezada por los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola. Ambos solicitaron 12 años de prisión contra Cristina Kirchner por asociación ilícita y administración fraudulenta agravada en perjuicio del Estado. “La acusaban a ella como la jefa de esa asociación”, explicó Riccobene al repasar la posición de la fiscalía.

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El Tribunal Oral Federal N.º 2, integrado por Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, descartó la existencia de asociación ilícita. “En eso se la absolvió a Cristina Kirchner”, aclaró Riccobene. “No se pudo comprobar que distintas personas organizadas por la expresidenta trabajaran de forma conjunta y coordinada para cometer algún ilícito. Eso quedó descartado”, agregó.

La expresidenta fue condenada por administración fraudulenta en perjuicio del Estado. La pena fue de seis años de prisión efectiva y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Riccobene explicó que esto implica que “no puede ejercer ningún tipo de cargo público, desde cargos municipales hasta el Estado nacional, ser diputada, senadora, ministra, secretaria, lo que fuera, por lo que dure el resto de su vida”.

Por qué la condena a Cristina Kirchner "es un despropósito"

Natalia Volosin cuestionó la proporcionalidad de esa sanción. “A Cristina le dieron la máxima pena por el fraude contra la administración pública, que es de seis años”, afirmó. Para la abogada, existe una contradicción entre una pena de prisión limitada y una prohibición política que se extiende durante toda la vida.

“A ver, una persona presa seis años por un delito X, en este caso un delito de corrupción, pero le prohibís a perpetuidad ejercer cargos públicos. A mí me parece un despropósito”, sostuvo Volosin. La abogada explicó la lógica utilizada para justificar la sanción. “La idea es: una persona que le roba al Estado, lo digo entre comillas, pero es un poco eso, asumo que hay un riesgo de que eso ocurra nuevamente, entonces le prohíbo vincularse con el manejo de la cosa pública a perpetuidad”, señaló.

Sin embargo, consideró que la pena debería tener un límite temporal. “Las penas tienen que tener un plazo razonable”, afirmó. “La inhabilitación es una pena, es una pena accesoria que viene con la prisión, y si vos la establecés a perpetuidad estás violando sus derechos políticos”, agregó.

Volosin sostuvo que la restricción no afecta únicamente a Cristina Kirchner. También alcanza a quienes quisieran elegirla para ocupar un cargo público. “No sólo los de ella, sino los de quienes quieran eventualmente, para cargos electivos, votarla”, explicó.

La abogada diferenció esta situación de otros delitos de extrema gravedad. “Sí creo que tiene sentido aplicar esa pena a perpetuidad para delitos contra el orden constitucional y democrático o para delitos de lesa humanidad. Ahí me parece que no hay discusión”, afirmó.

En cambio, sostuvo que para otros delitos la inhabilitación debería acompañar el plazo de la condena. “Establecele la inhabilitación por el mismo plazo que le ponés la pena de prisión; si no, es absolutamente desproporcionado”, expresó.

Según Volosin, este aspecto fortalece el argumento político de la expresidenta. “En algún punto le da la razón a ella cuando dice: ‘Esperá, en mi caso la pena principal es la inhabilitación’”, señaló.

“Lo que no quieren es que yo sea candidata, que yo pueda ejercer un cargo público. La prisión les da lo mismo, si estoy en cana o no estoy en cana”, agregó al reconstruir la interpretación de Cristina Kirchner sobre la sentencia.

Cristina Kirchner fue condenada por la causa Vialidad.

“En ningún momento hubo una prueba directa”

Riccobene repasó luego uno de los principales argumentos de la defensa. “El propio tribunal reconoce, a la hora de su sentencia, que en ningún momento hubo una prueba directa contra Cristina Fernández de Kirchner”, afirmó y agregó: “Se dan distintos indicios de que ella, como jefa del Estado, no podía no saber lo que estaba ocurriendo con las obras en la provincia de Santa Cruz”, detalló.

Las obras eran adjudicadas por Vialidad Nacional, que dependía de la Secretaría de Obras Públicas y, a su vez, del Ministerio de Planificación. “No hay ninguna prueba directa que la vincule a ella conociendo u operando para que eso ocurriera”, remarcó Riccobene.

Volosin señaló entonces una contradicción en la atribución de responsabilidades. “Lo raro ahí es que ella, que estaba por encima de esos cargos menores, no podía no saber, pero De Vido fue absuelto”, afirmó.

Riccobene confirmó la diferencia entre los resultados judiciales. “De Vido fue absuelto y José López fue condenado”, explicó. José López era secretario de Obras Públicas del Ministerio de Planificación, mientras que Julio De Vido estaba al frente de esa cartera. El mismo procedimiento analizado por el Tribunal Oral Federal N.º 2 fue revisado por instancias superiores. “Esto lo ratificó la Cámara y después lo dejó firme la Corte Suprema”, señaló Riccobene, con la aclaración de Volosin de que la revisión correspondió a la Cámara de Casación.

Cristina Kirchner está inhabilitada para ejercer cargos públicos.

Los cuestionamientos sobre la imparcialidad del proceso

Otro de los argumentos de la defensa estuvo relacionado con el fiscal Diego Luciani y el juez Rodrigo Giménez Uriburu. Ambos participaban de un equipo de fútbol llamado Liverpool, que disputaba encuentros en la quinta Los Abrojos, vinculada con Mauricio Macri.

Riccobene recordó que Macri fue, durante gran parte del proceso judicial, el principal adversario político de Cristina Kirchner. La defensa utilizó esa relación para plantear dudas sobre la imparcialidad del juicio.

“La defensa plantea esto primero pidiendo la nulidad del juicio, es decir, que se descarte este juicio porque no sentían que estaban en igualdad de condiciones para ser juzgados”, explicó.

Los planteos fueron rechazados en las distintas instancias. Riccobene identificó la falta de prueba directa y los vínculos entre integrantes del proceso y el entorno de Macri como “los dos puntos más fuertes” utilizados para cuestionar la legitimidad de la condena.

El periodista recordó, además, que Cristina Kirchner se sometió a lo resuelto por la Justicia. “En todo momento reconoció primero la sentencia, aceptó ser detenida, se entregó y esto de no participar en las elecciones”, indicó. Al mismo tiempo, la defensa continuó llevando sus reclamos ante organismos internacionales.

La actuación de la Corte Suprema en la causa Vialidad

Volosin también cuestionó la actuación de la Corte Suprema. Según explicó, el máximo tribunal evitó responder de manera concreta los planteos de la expresidenta sobre las presuntas violaciones a sus derechos. “La Corte Suprema, cuando le llega el caso, en lugar de dar explicaciones o responderle a cada uno de los planteos que ella hace considerando sus derechos violados, lo que le dice es: ‘Usted no argumentó lo suficientemente bien por qué yo tengo que contestarle’”, afirmó.

La conductora reconoció que la Corte no interviene automáticamente en todos los expedientes. “Obviamente, la Corte no es que es para todos, no resuelve todos los casos. Tenés que demostrar que hay un caso federal”, explicó.

Sin embargo, consideró que el peso institucional de la causa exigía una respuesta. “En un caso de ese nivel, un caso tan importante, una persona que fue dos veces presidenta de la Nación, una vez vicepresidenta de la Nación, el caso de interés público más importante de la Argentina, metete en el caso y contestale”, reclamó.

Volosin sostuvo que la Corte podría haber rechazado los argumentos de la defensa, pero debía fundamentarlo. “Decile, en todo caso, que estos argumentos de violación de derechos y demás no son suficientes y que estuvo bien condenada”, afirmó y agregó: “En lugar de hacer eso, se corrió de la situación”.

“Eso termina no dándonos respuestas tampoco al resto de los ciudadanos, no sólo a ella”, sostuvo. Al ser consultada sobre cómo definiría la actuación del máximo tribunal, respondió: “Desprolijo, por lo menos”.

Riccobene coincidió en que quedaron dudas sin resolver. “Yo creo que la Justicia argentina ha sido ejemplar en muchos casos muy importantes”, afirmó, y mencionó los juicios por delitos de lesa humanidad y el proceso por la tragedia de Once. “Uno puede tener alguna diferencia con alguna condena, serán cuestiones más técnicas, pero yo creo que la Justicia argentina ha estado a la altura en muchos casos”, expresó. Sin embargo, sobre la causa Vialidad consideró que “quedan muchas preguntas y muchos interrogantes”.