Broda: "La reelección del presidente depende de que el resto de la economía crezca 2%"

El economista Miguel Ángel Broda consideró que “la reelección del presidente (Javier Milei) depende de que el resto de la economía crezca 2%”.

“Seguramente la calle estaría un poco mejor con un dólar un poco más caro pero la obsesión de la inflación claramente no permite un ajuste”, estimó en diálogo con Javier García del programa “La Mirada” en canal 26.

Maslatón a Di Stefano sobre el tipo de cambio "artificial": "100% Martínez de Hoz puro"

Qué dijo Miguel Ángel Broda

“La pregunta que uno se hace es qué puede hacer el gobierno para mejorar lo que vende el quiosco, lo que vende el restaurante, los que venden los shoppings”, planteó el analista.

“Y ahí aparecen muchas limitaciones. Fiscalmente este año cumplimos la meta con contabilidad creativa, superávit primario en los últimos 12 meses, es 1% del PBI no 1,4%”, analizó Broda.

Y luego completó: “Obviamente el resultado fiscal si uno considera los intereses capitalizados no tenemos equilibrio fiscal pero al lado de lo que teníamos es notable”.

Aunque luego aclaró que “no puedo depender de la política fiscal para estimular que el kiosquero de la esquina venda más”.

Álvarez Agis: “Recibir con una sonrisa a un funcionario del FMI es como que recibas con una fiesta a los bomberos"

“Desmonetización”

“En la política monetaria tuvo siete, ocho meses de crecimiento de la base monetaria cero. Tuvimos algo al fin de junio y principios de julio”, señaló en otra parte de la entrevista.

“La verdad es que no se puede emitir porque la gente no quiere más pesos. En todas las cantidades reales de cualquier agregado monetario que elijas, tenemos menos que a fin del año pasado”, precisó.

“La estrategia de remonetización es de desmonetización”, concluyó Broda.