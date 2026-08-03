Maslatón a Di Stefano sobre el tipo de cambio "artificial": "100% Martínez de Hoz puro"

El analista financiero Carlos Maslatón volvió a criticar la política cambiaria de la administración del presidente Javier Milei al cuestionar “el tipo de cambio artificial” mantenido por la actual gestión económica.

Maslatón comentó en tono crítico una publicación de Salvador Di Stefano en la red social “X”.

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Qué dijo Maslatón

“Qué buen posteo, Salvador, ideal que así lo expliques y que seas vos el autor”, afirmó el analista financiero.

Y luego completó: “Agradezco que confirmes que el gobierno sostiene el tipo de cambio artificial bajo pagando intereses y aumentando la deuda pública”.

“100% Martínez de Hoz puro”, enfatizó al vincular la actual política cambiaria con la de quien fuera ministro de Economía durante la dictadura militar.

“Que se fundan todos”, cerró Maslatón con su habitual sentencia.

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Qué dijo Di Stefano

Di Stano publicó un extenso hilo en "X" y en uno de sus principales sostuvo: "El gobierno le puso un techo al dólar, y saca pesos del mercado. Esto le devuelve el atractivo a las letras y bonos en pesos".

"Esta semana se colocó una letra que ajusta por tasa Tamar (tasa de plazo fijo por más de $ 1.000 millones) o dólar mayorista cual fuera mayor, la letra tiene el ticket TMVE8, vence en enero 2028", explicó.

"El gobierno está colocando una familia de bonos duales que ajustan en forma indistinta por tasa o ajuste por inflación, o tasa o ajuste por dólar mayorista", detalló Di Stefano.

Además señaló que "estos bonos vencen post elecciones 2027, y es una buena alternativa para cubrirse para aquellos que sufren de vértigo electoral".



