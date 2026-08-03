Milei destrozó a Lula, apuntó contra Kicillof, se burló de Cristina Kirchner, denunció a Pedro Sánchez y le respondió a Victoria Villarruel

El presidente Javier Milei concedió una extensa entrevista donde habló, sin filtros, de figuras políticas como Lula Da Silva, Pedro Sánchez, Axel Kicillof, Cristina Kirchner, Victoria Villarruel y Patricia Bullrich.

En un reportaje que le realizó Luis Majul, para su programa La Cornisa, que se emite por LN+, el mandatario habló de los cruces que tuvo durante los últimos días con el presidente de Brasil: “Yo no mentí. Cuando le contesto con verdades, ¿el señor Lula se siente tocado? Es un chorro y ladrón. Es un presidiario. Salió por un recurso administrativo".

Para luego remarcar: "Yo fui a Brasil y no ataqué a los brasileños, hablé a favor de los brasileños. Hablé de Lula, el corrupto, el presidiario, y del juez (en referencia a Alexandre de Moraes), que le negó la visita a Bolsonaro".

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También aseguró que el presidente del país vecino impulsó la campaña antiargentina durante y después del Mundial de Fútbol 2026. “Lo hizo Brasil, con plata, recursos, influencers y actores para mover la campaña en redes, junto a México, el Partido Demócrata de Estados Unidos y España. Todo ello con su contraparte argentina, que es el kirchnerismo”, aseveró.

Lula Da Silva, Candidato a presidente

Milei sobre la reforma del Banco Central, la economía argentina y Kicillof

El presidente habló de la reforma que impulsa de la Carta Orgánica del Banco Central, señalando que servirá para que no se pueda emitir dinero con el objetivo de financiar el Estado y, además, permitirá “extirpar la inflación”. Además, aseguró, la medida beneficiará “a los más vulnerables" porque significa "terminar con la estafa de la política a los argentinos”.

En ese punto, no dudó en autoalabar su gestión, diciendo que “llevamos 26 meses de la economía creciendo. En promedio, hemos crecido 5 veces más fuerte que lo que ha hecho la economía a lo largo de la historia”. Como muestra afirmó que “el consumo está en su pico histórico. Las exportaciones están en su máximo histórico y crecen 5 veces más que el PBI”.

Banco Central

Milei advirtió que la oposición intentó impedir que pudiera llevar adelante sus proyectos económicos. “El año pasado presentaron cuarenta proyectos para romper el equilibrio fiscal”, declaró, y sumó que también “hubo siete intentos de juicio político” y “una corrida equivalente a setenta mil millones de dólares”.

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Sobre las críticas que lanzó el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, sobre sus medidas económicas, el máximo referente de La Libertad Avanza aseveró: “Su opinión no es relevante. Fue ministro de Economía de la presidiaria, de la chorra (en referencia a Cristina Kirchner)".

El mandatario acotó: "Todas las provincias que adhirieron al RIGI crecieron. Los únicos que no adhirieron son La Rioja y Buenos Aires. Y no crecen porque tienen un comunista de gobernador. Es un mal. Donde un comunista toca algo, lo destruye o convierte en excremento”.

En ese punto, le preguntaron por la decisión de Cristina Kirchner de cuestionar ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU la condena de 6 años que cumple en su departamento por la causa Vialidad. La respuesta de Milei fue: “Que la condenada haga todas las presentaciones que haga. Me importa un rábano”.

Cristina Kirchner

La opinión de Milei sobre Claudio Tapia y Pablo Toviggino

Milei negó, en LN+, un presunto pacto entre Juan Bautista Mahiques, su ministro de Justicia; y Claudio Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), y su mano derecha, Pablo Toviggino, el tesorero del organismo.

Según el Presidente se trata de “otra estupidez enorme, otra conspiración enorme que es mentira". Y agregó: "¿Cuántas veces hay que aguantar estas mentiras de los periodistas?". Para cerrar el tema advirtiendo: "Se las van a tener que tragar".

Pablo Toviggino y Claudio "Chiqui" Tapia

El cuestionamiento de Milei contra Pedro Sánchez

En referencia a las más de cuarenta mil personas que ingresaron ilegalmente, en apenas unas horas, en la ciudad de Ceuta desde Marruecos, provocando una crisis inesperada al presidente Pedro Sánchez, Milei afirmó que el mandatario español “usa a esos inmigrantes para nacionalizarlos y que voten por él, así puede extender su tiranía”.

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Con referencia a los ciudadanos extranjeros que viven en nuestro país, el Presidente reconoció en LN+ que está de acuerdo en que “paguen por la universidad pública argentina y el servicio público de salud argentino” porque “vienen, usan nuestros recursos y después se van”.

Y vinculó estos hechos con la expresidenta: “Eso lo hizo Cristina Kirchner. Abrió esta puerta. Tenés terroristas disfrazados de estudiantes, de periodistas, de profesores, de investigadores”.

Pedro Sánchez

Su respuesta a Victoria Villarruel

Cuando le preguntaron por las afirmaciones de la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien lo acusó de tener “persecuciones imaginarias que replica en Argentina y el exterior”, Milei contestó: “Primero, no discuto personas y falacias ad hominem". Para luego advertir que "todos aquellos que cambiaron al mundo antes fueron tratados de locos. ¿Cuál es la diferencia entre un genio y un loco? Los resultados”.

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Y sumó: “Bajé la indigencia, bajé la pobreza, bajé la inflación, logré el equilibrio fiscal. Antes yo era un montón de promesas. Ahora soy hechos”.

Milei sobre su reelección

El máximo referente de La Libertad Avanza cerró su entrevista con LN+ explicando por qué deberían elegirlo los votantes nuevamente en 2027: “Si logramos la reelección vamos a crecer fuertemente. Crecer al 7 u 8%”.