En medio de su ya conocida e irreconciliable batalla política y mediática con su vice Victoria Villarruel, el presidente Javier Milei afimó este domingo en una entrevista concedida al Diario de Río Negro que ya tiene "definido" el nombre de quien lo acompañará en la fórmula con la buscará la reelección el año próximo. Por supuesto no lo identificó, pero esa frase quedó entre las más llamativa de una entrevista en la que, como acostumbra, abundó en autoelogios de gestión, reiteró el futuro de "Argentina grande" y sobre los incómodos sondeos que cuestionan la situación económica dijo que como por la pesada herencia recibida "es normal que aún haya argentinos que todavía no perciben en su bolsillo las mejoras"...

"Tengo definido mi compañero de fórmula para el año que viene, pero prefiero reservarme el nombre por el momento", le dijo el mandatario a los colegas rionegrinos, en una parte en la que se refería a la necesidad de terminar con las PASO, una movida que el oficialismo esgrime desde el costado económico, pero que al margen de ese obvio ahorro presupuestario, apunta también a complicar al universo opositor, buscando que permanezca atomizado como un camino que facilita a LLA llegar a reelección.

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"Desde antes de ser Presidente estoy en contra de las PASO, no cumplen ninguna función real más que gastar la plata del contribuyente en internas privadas de los partidos que deberían resolver puertas adentro, y como si esto fuera poco le cuestan al pagador de impuestos 250 millones de dólares al año. Nuestra vocación es eliminarlas y esperamos que el Congreso acompañe", repitió el líder libertario.

En la economía, también volvió a destacar que sus reformas "rompieron años de estancamiento económico", y sobre ese punto indicó que "defendimos a rajatabla el superávit fiscal, bajamos la inflación, sacamos el cepo y las reservas se recomponen, mientras reconstruimos la credibilidad argentina pagando todas y cada una de nuestras obligaciones".

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Cuado le hablaron de si eso se notaba en la situación general, Milei aceleró "producto de nuestra gestión, la actividad económica y el PBI han roto su techo histórico, vamos a tener tres años seguidos de crecimiento por primera vez en 15 años, pero es normal que aún haya argentinos que no perciben en su bolsillo esta tendencia de mejora".

Lejos de considerar como un síntoma serio que encuestadoras como Atlas Intel, que previó su triunfo, señalan que para el 62% de los argentinos, la situación económica está mal y que para el 49% de los consultados "va a empeorar en los próximos seis meses" , Milei señaló que "arreglar en dos años lo que se rompió en un siglo lleva tiempo, y no le vamos a mentir a la gente con atajos, estamos poniendo a la Argentina de pie, pero paso a paso, haciendo los deberes".

La reforma del Banco Central

Otro de los proyectos a los que el Gobierno ha asignado prioridad estratégica de gestión es la reforma a la Carta Orgánica del Banco Central, y sobre ese punro Milei le dijo al diario rionegrino que "es la reforma más importante que vamos a impulsar en el Congreso en los próximos meses, porque no alcanza con haber saneado el balance del Banco Central si la próxima gestión populista puede volver a prender la maquinita y sumir a los argentinos nuevamente en un infierno inflacionario".

"Preservar el valor de la moneda tiene que quedar escrito en la ley, no depender de la voluntad de quien gobierne", indicó, señalando que "hay que blindar a presidentes del BCRA de ser removidos del poder de turno", y sobre esos poderes de turno agregó una frase curiosa: "Siempre son caprichosos".

Autoelogios económicos

Finalmente, Milei elogió las metas en temas de deuda y negociaciones con los organismos de crédito ("el FMI no viene a la Argentina a exigir condiciones o hacer reclamos a un Gobierno incumplidor, sino a respaldar un programa exitoso"), destacó las inversiones conseguidas por el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), y cerró ya en tono local señalando que tiene "el respaldo de los gobernadores de Río Negro y Neuquén, Alberto Weretilneck y Rolando Figueroa, a las leyes que impulsamos, porque comprenden este proceso y saben que si seguimos por este camino en 10 años Neuquén y Río Negro serán increíblemente prósperas".

La frase final fue cómo quiere verse en la historia: "Me gustaría ser recordado como quien recibió un país en decadencia, cambió el rumbo que la gente pidió con su voto y llevó a hacer a la Argentina grande nuevamente".

HB