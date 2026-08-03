Javier Milei pretende liderar una bloque regional de derecha: la batalla cultural for export

“Por ahora, no hay nada oficial”, respondieron a PERFIL desde Casa Rosada sobre las intenciones de Javier Milei de crear (y liderar) un bloque regional de derecha. El Presidente fantasea con la idea desde que asumió y consiguió, en Perú, una foto con seis mandatarios con los que tiene afinidad ideológica. La imagen comenzó a circular junto con versiones sobre la posibilidad de que se realice en la Argentina la “Cumbre azul” que convocaría a los líderes americanos antes de fin de año. Aunque a nivel institucional no está confirmado, en La Libertad Avanza están entusiasmados.

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Hubo dos imágenes que hicieron crecer la versión del bloque regional. En la primera, Milei posó junto a los presidentes Santiago Peña (Paraguay), Daniel Noboa (Ecuador), Antonio Kast (Chile), José Raúl Mulino (Panamá), Rodrigo Paz (Bolivia) y Nasri Asfura (Honduras). Santiago Caputo la publicó en X con un mensaje y el emoji de la bandera argentina: “Faro de faros”.

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El libertario Nicolás Promanzio, panelista en Carajo de temas internacionales, compartió la imagen y aseguró que “Argentina está liderando la nueva ola política de la región”. El joven aseguró que “hay varios actores internacionales, estatales y no estatales, que no están cómodos con lo que se viene gestando desde el Cono Sur” y dijo que, si el país sigue por este camino, “estará preparado para los grandes conflictos internacionales de mediados del siglo XXI”. El asesor presidencial lo retuiteó.

La segunda imagen fue una selfie que tomó Kast. La gran protagonista de la foto fue Feijo Fujimori, la anfitriona de los presidentes en el día de su asunción. En el cuadro también se coló, como era de esperar, Karina Milei.

La presencia de Karina demuestra que, incluso en los temas internacionales, uno de los terrenos del caputismo, “El Jefe” pretende tener reconocimiento.

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Según publicó Infobae, la cumbre que más de un libertario argentino tiene en mente todavía no tiene un nombre definitivo. Aunque ya circula la posibilidad de incluir el color azul, como opuesto al rojo asociado con la izquierda, “en las filas violetas algunos cuestionan esa denominación porque, a diferencia de lo que ocurre en el resto del continente, en Estados Unidos el azul identifica al Partido Demócrata”, publicó el medio. Y, se sabe, ninguno de los aliados latinoamericanos de Milei querría molestar a Donald Trump.

Agustín Laje y Fundación Faro, los aliados de Milei

Una de las presencias más destacadas en Perú fue la de Agustín Laje. El politólogo es una especie de celebridad reaccionaria en la región desde mucho antes que Milei se metiera en política. Escritor y conferencista, lleva una década construyendo vínculos con dirigentes y think tanks.

Sin embargo, hoy Laje es más que un difusor de la derecha: es el intelectual más influyente del Gobierno argentino y el líder de la Fundación Faro, la usina de ideas oficialista. Aunque intenta mantenerse alejado de la interna libertaria, su organización está alineada a Caputo y no tanto a Karina.

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Laje estuvo en la asunción de Fujimori y al día siguiente fue entrevistado por Diego Acuña. El periodista es el fundador y presidente del Instituto de Libertad y Acción para el Desarrollo (ILAD). En el paper “Nuevas derechas y disputas políticas del derecho a la educación”, los investigadores Mauro Jarquín-Ramírez y Enrique Díez-Gutiérrez contaron que la organización promueve los vouchers educativos, una de las polémicas propuestas de campaña de Milei que parecen (al menos por ahora) haber quedado en el olvido.

En el reportaje, Laje se refirió a las alianzas que se pueden comenzar a tejer en la región. “Si mirás hoy el mapa hoy de sudamérica vas a encontrar a siete de derecha o centro derecha y seis del socialismo del siglo XXI. Con lo cual, la balanza ya empezó a pesar más del otro lado”.

Laje recordó la experiencia del Grupo de Lima, que se desvaneció en paralelo al triunfo de presidentes “socialistas” como Gabriel Boric, Pedro Castillo o Gustavo Petro. Ahora, celebra el nuevo giro ideológico en buena parte del continente.

Así como nadie confirma a nivel institucional que Milei quiere armar un bloque, tampoco se reconocen sus claras intenciones de liderar. Sin embargo, Laje habló explícitamente de todo lo que Argentina y, en particular, su propia fundación tienen para “ofrecer” a Perú.

Hace tres semanas, el asesor Caputo recibió en Casa Rosada al compañero de fórmula de Fujimori, Luis Galarreta. Laje también tuvo su reunión con el vicepresidente y hablaron de la posibilidad de trabajar juntos. “Me comentó que tienen mucho interés en dar batalla cultural, lo cual a mí me puso muy contento porque creo que estamos en la misma página”, dijo el politólogo.

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“Nosotros, lógicamente, estamos dispuestos a acercarles toda nuestra experiencia, la que hemos podido lograr en estos años con Fundación Faro, que es de alguna forma el espacio de la sociedad civil libertaria donde se concentra la estrategia de batalla cultural que está cambiando a la Argentina”, agregó.

Con el antecedente del Grupo de Lima, Milei y Laje parecen tener bien clara la idea de exportar la batalla cultural.

La reedición del Grupo de Lima en el nuevo contexto global

La pregunta es qué implicaría la reedición de algo similar a lo que fue el Grupo de Lima. Para el excanciller Rafael Bielsa, el principal problema de esa comparación es que el escenario internacional cambió de manera radical. En la actualidad hay un nuevo contexto global en el que Estados Unidos volvió a poner a América Latina entre sus propiedades.

Según aseguró Bielsa a PERFIL, el Grupo de Lima fue una herramienta que nació para con el “fastidiar” a Nicolás Maduro, pero nunca logró consolidarse como un mecanismo regional con capacidad propia. "Los organismos de articulación que funcionan, en principio, necesitan una vocación de perdurar, la existencia de instituciones crecientemente fortalecidas y útiles, la inyección de recursos, la duración de corrientes predominantes más allá de la fluctuación de mareas, y liderazgos reconocidos", sostuvo.

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En esa línea, Bielsa consideró que el eventual bloque de presidentes de derecha carecería de varios de esos atributos. Como contraste mencionó a los BRICS que, además de la afinidad política entre sus miembros, desarrolló instrumentos financieros, mecanismos de coordinación y una agenda de largo plazo. En otras palabras, una alianza construida únicamente sobre coincidencias ideológicas difícilmente pueda sostenerse cuando cambien los gobiernos o aparezcan diferencias nacionales.

"El BRICS es un foro político-diplomático y un agrupamiento intergubernamental informal", señaló, pero remarcó que cuenta con instituciones permanentes como el Nuevo Banco de Desarrollo y el Arreglo Contingente de Reservas, además de coordinar posiciones en foros internacionales.

Otro de los factores que, según Bielsa, modifica las condiciones respecto de hace una década es la política exterior de =Trump. La Casa Blanca abandonó la lógica del multilateralismo para privilegiar acuerdos de conveniencia y una relación mucho más asimétrica con sus aliados regionales. "Trump intenta substituir el 'multilateralismo' por el 'transaccionalismo'", afirmó. En ese marco, agregó: "Un socio con una política exterior de hegemonía hemisférica unilateral y pragmática, más intervencionista en el continente americano y más distante de alianzas tradicionales fuera de él, no es el mejor vecino si se busca la defensa de los intereses propios por sobre las imposiciones ajenas".

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Desde esa perspectiva, Bielsa sostuvo que la foto de Perú se parece más a la reciente Cumbre Escudo de las Américas realizada en Florida que al nacimiento de una nueva arquitectura regional. Incluso advirtió que algunos de los principales aliados de Trump ya comenzaron a experimentar los límites de esa cercanía, como ocurrió con Kast tras la imposición de aranceles estadounidenses. "Es muy difícil ver la 'Onda azul' y la 'Cumbre azul' como episodios que puedan ir más allá de la Cumbre Escudo de las Américas", resumió.

Una de las conclusiones del excanciller es que el Grupo de Lima demostró que ese tipo de coaliciones dependen demasiado de los cambios de humor de Washington y carecen de autonomía propia. "El Grupo de Lima habría sido un buen vasallo si hubiese tenido un buen señor; la cita del Cid vuelve a tener sentido para el Grupo Azul", concluyó Bielsa.

En Casa Rosada evitan confirmaciones, pero en La Libertad Avanza reconocen que el bloque “se está armando”. Laje no respondió la consulta de PERFIL. Por ahora, la "Cumbre Azul" existe más como una sucesión de fotos, gestos y conversaciones que como un proyecto institucional. Pero detrás de ese armado todavía embrionario ya asoma una apuesta política más ambiciosa: convertir a la Argentina de Milei en el punto de referencia de una nueva articulación de las derechas latinoamericanas.

