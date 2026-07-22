La Justicia de Estados Unidos estableció para el 1 de junio de 2027 el comienzo del juicio contra el expresidente venezolano Nicolás Maduro, acusado por la Fiscalía estadounidense de delitos vinculados al narcotráfico, narcoterrorismo y tráfico de armas. Ahora, la fecha fue definida en una audiencia preparatoria realizada en un tribunal federal de Nueva York.

A sus 63 años, Maduro permanece detenido desde el 3 de enero de 2026 en una prisión federal de Brooklyn luego de haber sido capturado por Estados Unidos en Caracas. El dirigente chavista enfrenta cuatro cargos, entre ellos conspiración para cometer narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína a Estados Unidos y delitos con armas.

Junto a él también será juzgada su esposa, Cilia Flores, de 69 años, quien enfrenta tres acusaciones vinculadas a la importación de drogas y la posesión de armas. Ambos rechazaron las imputaciones y se declararon “no culpables” en su primera comparecencia ante el tribunal.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Nicolás Maduro es detenido en Caracas por fuerzas estadounidenses

Durante la audiencia, la Fiscalía y los abogados defensores presentaron un cronograma conjunto ante el juez Alvin Hellerstein, magistrado del Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York, en el que propusieron que el proceso judicial avance con dos rondas de mociones previas al juicio antes del inicio del debate oral.

Nicolás Maduro declara ante la Justicia de Nueva York

El FMI liberó u$s 346 millones para la reconstrucción de Venezuela tras los terremotos

La defensa de Maduro anticipó que presentará distintos recursos antes de la apertura del juicio, entre ellos un planteo en el que argumentará que el ex mandatario venezolano cuenta con inmunidad, un punto que deberá ser analizado por el tribunal estadounidense.

A su vez, la Fiscalía indicó que prevé completar la entrega de la mayor parte de las pruebas no clasificadas para el 22 de septiembre y las clasificadas para el 15 de noviembre, aunque aclaró que los plazos podrían modificarse debido a la intervención de distintas agencias del gobierno estadounidense.

La primera aparición pública de Maduro tras su detención

La audiencia de este miércoles fue la primera aparición pública de Maduro ante la Justicia estadounidense desde la vista celebrada en marzo. Su primera presentación ante el tribunal había ocurrido el 5 de enero de 2026, cuando compareció esposado, con el uniforme caqui de los presos federales y acompañado por un intérprete de español.

Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores

En esa oportunidad, tanto Maduro como Flores rechazaron las acusaciones y se declararon inocentes de todos los cargos.

MV