Crece el reclamo por los cortes de agua en Chaco: una ciudad completa suspendió el regreso presencial a clases

Los problemas en el abastecimiento de agua potable se extendieron durante los últimos días en diferentes puntos del Chaco y comenzaron a afectar actividades esenciales. En Presidencia Roque Sáenz Peña, la falta de suministro impidió que numerosas escuelas retomaran las clases presenciales después del receso invernal, mientras continúan los reclamos de vecinos de Puerto Tirol y de sectores del Gran Resistencia.

Las interrupciones se produjeron, según el Gobierno, durante las intervenciones realizadas en el Segundo Acueducto del Interior, cuya puesta en funcionamiento demandó reducir temporalmente el caudal enviado hacia las localidades abastecidas por el sistema.

Aunque Sameep informó que los trabajos se encuentran en su etapa final, la recuperación de la presión será progresiva. La empresa estima que, si no aparecen nuevas dificultades técnicas, el servicio comenzará a normalizarse desde este martes.

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Sáenz Peña no pudo volver normalmente a las aulas

La falta de agua alteró el inicio de la segunda parte del ciclo lectivo en Sáenz Peña, una de las ciudades más afectadas por la disminución del caudal. Ante la imposibilidad de garantizar las condiciones sanitarias dentro de los establecimientos, escuelas primarias y secundarias resolvieron suspender temporalmente las actividades presenciales y continuar con propuestas virtuales.

La Regional Educativa IV “Manuel Belgrano” dispuso que cada institución analice diariamente su situación. Los establecimientos que no cuenten con agua suficiente para la higiene de estudiantes, docentes y personal podrán mantener la modalidad no presencial hasta que el servicio se estabilice.

Las escuelas permanecerán abiertas con guardias mínimas para trámites administrativos y consultas de las familias. La crisis también provocó largas filas en la planta potabilizadora local. Durante el fin de semana, numerosos vecinos se acercaron con bidones, tanques y otros recipientes para retirar agua. Quienes no tenían vehículos o medios para transportarla debieron recurrir a repartidores particulares.

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Puerto Tirol lleva varios días con baja presión

En Puerto Tirol, familias de diferentes barrios denunciaron que arrastran varios días de baja presión e interrupciones completas del servicio. La distribución en esa localidad está a cargo de una cooperativa, que compra el agua producida por Sameep. Sin embargo, los inconvenientes en el sistema provincial redujeron el volumen disponible y obligaron a organizar repartos de emergencia.

Vecinos relataron que en algunos sectores los problemas comenzaron el martes de la semana pasada y que numerosas viviendas ya habían agotado sus reservas durante el fin de semana.

Ante esa situación, las familias debieron solicitar agua mediante un número de WhatsApp habilitado por la cooperativa. Los establecimientos educativos también fueron asistidos mediante camiones cisterna.

Desde Sameep explicaron que los problemas en Puerto Tirol estuvieron vinculados, además, con interrupciones eléctricas en la planta de producción, que afectaron el bombeo hacia la localidad.

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A los reclamos del interior se suman quejas de usuarios de Resistencia, particularmente en el centro y en barrios cercanos, donde los cortes y las caídas de presión se registran con mayor frecuencia. Los inconvenientes obligan a edificios, comercios y viviendas a depender de sus tanques de reserva. Cuando las interrupciones se prolongan, los pisos superiores son los primeros en quedar sin suministro.

Aunque la situación más crítica se concentró en las localidades abastecidas por los acueductos hacia el interior, los reclamos en el área metropolitana muestran que la prestación continúa presentando dificultades en distintos sectores de la provincia.

Las intervenciones en el Segundo Acueducto del Interior comenzaron el 27 de julio y se extendieron durante el fin de semana. Durante ese período, el abastecimiento hacia numerosas localidades quedó sostenido únicamente por el Primer Acueducto. Ese sistema no tiene capacidad suficiente para cubrir toda la demanda, lo que generó una caída generalizada de la presión y dejó sin suministro a los puntos ubicados más lejos de las estaciones de bombeo.

El vocal de Sameep Rubén Custiniano explicó que las obras eran necesarias para completar la puesta en funcionamiento del segundo sistema y aumentar el volumen destinado al interior. “Era una intervención necesaria e imprescindible para poder culminar de una vez por todas este Segundo Acueducto y llevar mayor caudal de agua al interior de la provincia”, sostuvo.

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Sameep promete una normalización desde el martes

La empresa provincial prevé terminar las intervenciones durante este lunes. Después deberán realizarse las maniobras de presurización, apertura de válvulas, llenado de cañerías y control de las estaciones de bombeo.

Ese procedimiento impide que el agua regrese de manera inmediata y simultánea a todas las localidades. Los primeros sectores en recuperar el servicio serán aquellos ubicados cerca de las plantas, mientras que los puntos más alejados necesitarán más tiempo para alcanzar una presión estable.

Custiniano estimó que Sáenz Peña debería recuperar el suministro durante el martes, mientras que en Puerto Tirol la normalización podría comenzar durante la tarde de este lunes. “Si nada raro sucede, para mañana estaría normalizado el servicio en la ciudad de Sáenz Peña”, afirmó.

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Durante la emergencia, Sameep trabajó con camiones cisterna y recibió apoyo de la Administración Provincial del Agua, Vialidad Provincial y los municipios para asistir a los barrios más afectados.

Una vez concluidas las maniobras, el Segundo Acueducto debería incrementar significativamente la cantidad de agua enviada hacia el interior chaqueño. Según Custiniano, el aumento podría ubicarse entre un 25% y un 50%, dependiendo de la localidad y de las condiciones de funcionamiento del sistema.

Ese mayor volumen permitiría extender los horarios de prestación en ciudades donde el servicio todavía funciona por franjas y reducir los problemas de presión durante los momentos de mayor consumo.