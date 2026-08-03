Cumbre de seguridad en Chaco: plan ante El Niño, 13 radares y nuevas unidades para menores

La ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, confirmó que el Gobierno trabaja con las provincias del Nordeste en un esquema preventivo ante el posible desarrollo del fenómeno de El Niño, mientras reforzará la coordinación regional para combatir el narcotráfico, los vuelos irregulares y otros delitos transnacionales.

Las definiciones fueron realizadas este lunes durante el Segundo Consejo Regional de Seguridad Interior, celebrado en el Centro de Convenciones Gala de Resistencia, con la participación de autoridades nacionales, gobernadores, ministros de las provincias del NEA y representantes de Paraguay.

Durante una conferencia de prensa junto con el ministro de Seguridad del Chaco, Hugo Matkovich, Monteoliva sostuvo que el objetivo del encuentro fue analizar las problemáticas particulares de la región y establecer mecanismos de cooperación entre las fuerzas federales y las policías provinciales.

La jornada también contó con la presencia de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el gobernador Leandro Zdero; y el ministro del Interior de Paraguay, Enrique Riera Escudero.

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Un plan anticipado ante el posible impacto de El Niño

Uno de los principales ejes fue la presentación del Plan de Coordinación Federal ENOS 2026/2027, elaborado para preparar a las provincias de la Cuenca del Plata ante posibles lluvias intensas, inundaciones y otros eventos derivados de El Niño.

Monteoliva explicó que los primeros informes técnicos fueron recibidos durante los primeros meses del año y permitieron iniciar un trabajo preventivo en seis provincias. La planificación también incluyó diagnósticos a escala municipal, entre ellos relevamientos específicos en tres localidades chaqueñas.

“No vamos a frenar el fenómeno de El Niño porque las emergencias climáticas no tienen freno, pero sí podemos amortiguar sus impactos cuando se trabaja con planificación y prevención”, afirmó.

La ministra comparó el escenario actual con las inundaciones de 2015 y consideró que, en aquella oportunidad, la respuesta estatal fue desarticulada y comenzó cuando los daños ya se estaban produciendo. Según remarcó, el objetivo ahora es contar anticipadamente con información, protocolos y canales de comunicación entre las jurisdicciones.

La funcionaria aclaró que la primera intervención ante una emergencia corresponde a las provincias, mientras que la Agencia Federal de Emergencias tiene la función de coordinar recursos, información técnica y asistencia entre los distintos niveles del Estado.

Durante la conferencia no se anunció una partida presupuestaria específica para Chaco o el NEA. Monteoliva señaló que el trabajo nacional estará concentrado principalmente en la articulación y recordó las intervenciones realizadas en emergencias como las inundaciones de Bahía Blanca y los incendios registrados en el oeste argentino.

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Fronteras, narcotráfico y cooperación con Paraguay

La ubicación fronteriza del NEA ocupó otra parte central del encuentro. Monteoliva sostuvo que las políticas migratorias y el control de los pasos internacionales pasaron a ser componentes fundamentales de la seguridad nacional.

La ministra recordó que la Dirección Nacional de Migraciones fue incorporada a la órbita de la cartera de Seguridad y señaló que la medida buscó integrar los controles migratorios con las estrategias contra el crimen organizado.

Según explicó, una parte significativa de los secuestros de marihuana realizados en el país se concentra en las provincias del Nordeste, lo que obliga a sostener operativos conjuntos entre las fuerzas federales y las policías locales. “La Nación colabora, suma y multiplica el esfuerzo en el combate al crimen organizado”, expresó Monteoliva, quien aseguró que los consejos regionales permiten analizar el delito a partir del conocimiento específico del territorio.

La funcionaria también destacó la cooperación con Paraguay para intercambiar información y desplegar operativos frente al narcotráfico, la trata de personas, el contrabando y otras actividades criminales que atraviesan las fronteras.

Monteoliva advirtió que informes internacionales ubican a Sudamérica como el epicentro de la producción y circulación mundial de cocaína. En ese contexto, consideró insuficiente que un solo país mejore sus niveles de incautación si los resultados no son acompañados por los Estados vecinos.

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“Necesitamos que les vaya bien a Paraguay, Uruguay, Brasil y Bolivia. Acá nadie se salva solo”, sintetizó.

Trece radares controlan la frontera norte

Ante las consultas por el ingreso de aeronaves clandestinas, Monteoliva afirmó que actualmente existen 13 radares en funcionamiento en la frontera norte y que está prevista la incorporación de otros dos equipos. La información obtenida es procesada desde un centro de comando ubicado en Merlo, provincia de Buenos Aires, desde donde se detectan vuelos irregulares provenientes principalmente de Bolivia y Paraguay.

Una vez identificada una aeronave sospechosa, se activa la coordinación con la Fuerza Aérea Argentina, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval y las fuerzas de seguridad provinciales, de acuerdo con la ruta seguida por el avión. “La radarización de la frontera norte existe y es real”, enfatizó la ministra.

Como ejemplo, mencionó dos investigaciones realizadas con la cooperación de la DEA, en las que las fuerzas de seguridad esperaron el aterrizaje de aeronaves y lograron secuestrar cargamentos de más de 300 y 400 kilos de cocaína.

Monteoliva explicó que en uno de esos procedimientos se intervino previamente una pista clandestina para impedir la salida del avión y avanzar sobre la estructura de la organización criminal. Matkovich reconoció que el ingreso de drogas no podrá ser eliminado completamente, pero sostuvo que la combinación de radares, inteligencia criminal e intercambio de información permitirá mejorar la capacidad de respuesta en el territorio chaqueño.

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Crecen las estafas y los delitos virtuales

El avance del ciberdelito también fue incorporado a la agenda regional. Monteoliva señaló que las estadísticas nacionales muestran una reducción de los delitos presenciales en las distintas jurisdicciones, acompañada por un aumento de las modalidades cometidas mediante herramientas digitales.

La ministra mencionó desde el hackeo de teléfonos celulares hasta estafas de gran escala y ataques contra sistemas informáticos. Frente a esa transformación, consideró necesario capacitar a las fuerzas de seguridad y fortalecer las áreas especializadas de investigación.

También destacó la necesidad de desarrollar campañas de prevención dirigidas a la población, debido a que cualquier usuario puede convertirse en víctima de engaños, accesos indebidos a cuentas, robos de identidad o fraudes virtuales.

“Las nuevas modalidades delictivas nos imponen nuevas capacidades”, señaló Monteoliva, quien indicó que el tema ya fue abordado en reuniones anteriores del Consejo de Seguridad Interior.

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Chaco prepara espacios para el nuevo régimen penal juvenil

Otro de los temas tratados fue la implementación del nuevo Régimen Penal Juvenil, que redujo a 14 años la edad mínima para que un adolescente pueda ser juzgado penalmente.

Monteoliva indicó que la norma entrará en vigencia durante septiembre, una vez cumplido el plazo de 180 días fijado para que las provincias adecuen sus estructuras judiciales, administrativas y de alojamiento.

La ministra rechazó que el debate deba limitarse al porcentaje de delitos cometidos por menores y sostuvo que el Estado debe responder incluso cuando exista un solo hecho grave. También afirmó que las organizaciones criminales utilizan cada vez con mayor frecuencia a niños y adolescentes para cometer delitos violentos.

“Esto no se trata de si son muchos o pocos. Como Estado tenemos la obligación de responder”, sostuvo.

Por su parte, Matkovich informó que Chaco proyecta habilitar una unidad especializada en Presidencia Roque Sáenz Peña, en un edificio que deberá ser acondicionado para recibir a adolescentes alcanzados por el nuevo régimen.

En Resistencia, el Gobierno provincial analiza otro espacio con capacidad para aproximadamente 24 alojamientos, aunque el proyecto se encuentra demorado por inconvenientes legales relacionados con la propiedad del terreno.

El ministro aseguró que ya existen conversaciones con el Superior Tribunal de Justicia y otras áreas provinciales para conformar equipos especializados, capacitar al personal y establecer un procedimiento diferenciado para adolescentes.

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Matkovich volvió a reclamar la ley de reiterancia

Durante la conferencia, el funcionario chaqueño también insistió en la necesidad de que la Legislatura avance con el proyecto de reiterancia delictiva, impulsado por el Gobierno provincial para modificar los criterios utilizados al momento de dictar medidas de coerción.

Matkovich afirmó que la iniciativa busca evitar que personas detenidas en reiteradas oportunidades recuperen rápidamente la libertad mientras acumulan causas penales. “Es necesario terminar con esa puerta giratoria que tanto reclama la ciudadanía. El Estado no puede mirar para otro lado”, expresó.

El ministro pidió responsabilidad a los legisladores provinciales para debatir la propuesta y sostuvo que el objetivo es ofrecer una respuesta a las víctimas y reducir los niveles de impunidad.

El Consejo continuó durante la tarde con paneles técnicos sobre migraciones, fronteras, transporte aéreo irregular y crimen transnacional. Las autoridades plantearon que los acuerdos alcanzados deberán traducirse en protocolos operativos, intercambio permanente de información y acciones coordinadas entre Nación, las provincias del NEA y Paraguay.