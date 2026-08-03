Karina Milei reunió a la tropa libertaria de Chaco y trazó una meta: crecer sin romper con Zdero

La visita de Karina Milei a Chaco tuvo una segunda agenda, más reservada y estrictamente partidaria. Después de participar en las actividades vinculadas con el Segundo Consejo Regional de Seguridad Interior, la secretaria general de la Presidencia reunió a los principales referentes de La Libertad Avanza en la provincia para definir la próxima etapa del espacio.

El encuentro dejó una orientación política concreta: profundizar la construcción propia de los libertarios en cada localidad chaqueña, pero sin afectar el vínculo con el gobernador Leandro Zdero y su administración.

La estrategia refleja el equilibrio que busca sostener el mileísmo provincial. Por un lado, pretende sumar dirigentes, capacitar equipos y ampliar su presencia en el territorio. Por otro, procura conservar la articulación con el radicalismo gobernante, aliado clave del oficialismo nacional en Chaco.

Karina Milei llegó a Resistencia junto con autoridades nacionales para participar de la cumbre sobre seguridad, fronteras y emergencias climáticas, que tuvo al Gobierno chaqueño como anfitrión.

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La mesa política que reunió Karina Milei

De la reunión participaron el jefe de Gabinete de Ministros, Diego Santilli; el subsecretario de Gestión Institucional de la Presidencia, Eduardo “Lule” Menem; y el presidente de La Libertad Avanza Chaco, Alfredo “Capi” Rodríguez.

También estuvieron el senador nacional Juan Cruz Godoy; los diputados nacionales Rosario Goitia y Carlos García; y los legisladores provinciales Mayra Jarenko y Adrián Zukiewicz. La presencia de Santilli y Lule Menem, dos funcionarios con intervención directa en el armado político nacional, le otorgó a la reunión una dimensión que superó el funcionamiento cotidiano del partido en Chaco.

Durante el encuentro se analizaron las recorridas realizadas por los dirigentes, el nivel de inserción alcanzado en los municipios y las acciones necesarias para consolidar referentes propios en aquellas localidades donde el espacio todavía tiene una estructura limitada.

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Crecimiento propio, pero sin romper la alianza

La directiva transmitida durante la reunión fue avanzar con la consolidación de La Libertad Avanza Chaco, aunque sin provocar tensiones que puedan perjudicar la relación con el oficialismo provincial. El planteo supone fortalecer una identidad libertaria propia sin desconocer el acuerdo político que permitió a ambas fuerzas competir juntas y sostener una relación institucional entre la administración de Javier Milei y el Gobierno de Zdero.

Los participantes destacaron la necesidad de mantener esa articulación y valoraron el trabajo conjunto entre la Nación y la Provincia para impulsar proyectos considerados estratégicos para el desarrollo chaqueño.

La construcción libertaria adquiere especial relevancia frente al escenario electoral de 2027. Chaco deberá elegir gobernador, vicegobernador, diputados provinciales, intendentes y concejales en una fecha separada de la elección presidencial, como establece la Constitución provincial.

Aunque todavía no se definieron candidaturas ni alianzas, la ampliación territorial permitirá al partido llegar a esa discusión con dirigentes propios y una estructura más extendida en el interior.

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Acueducto, puertos y reducción de costos logísticos

La conversación política también incluyó proyectos de infraestructura y medidas económicas que los libertarios chaqueños consideran centrales para la provincia. Uno de los temas mencionados fue la finalización del Segundo Acueducto del Interior, una obra destinada a mejorar el suministro de agua potable en numerosas localidades y cuya conclusión depende de la coordinación entre el Gobierno nacional y la administración chaqueña.

Los dirigentes analizaron, además, el posible efecto de la reforma nacional del régimen de cabotaje sobre los costos logísticos de la producción regional. Según el planteo del espacio, una reducción de esos costos podría favorecer las exportaciones desde el Puerto de Barranqueras y generar mejores condiciones para la recuperación operativa del Puerto Las Palmas.

La intención de La Libertad Avanza es incorporar esos proyectos a su discurso territorial y presentar las reformas nacionales como herramientas para potenciar la producción, atraer inversiones y mejorar la competitividad del Chaco.

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Buscarán nuevos referentes fuera de la política tradicional

Los representantes provinciales expusieron los resultados de sus recorridas por barrios y localidades del interior. Según la evaluación realizada durante la reunión, existe una recepción favorable hacia algunas de las medidas del Gobierno nacional y condiciones para ampliar el espacio.

La próxima etapa estará orientada a incorporar referentes procedentes del sector productivo, el comercio, las profesiones y la actividad privada, con la intención de sumar figuras que no provengan necesariamente de las estructuras partidarias tradicionales.

También se acordó organizar encuentros y capacitaciones con productores, dirigentes locales y representantes sectoriales. Esas actividades buscarán explicar las políticas nacionales, formar nuevos cuadros y preparar equipos capaces de representar al partido en cada municipio.

El objetivo es que La Libertad Avanza deje de depender exclusivamente de sus figuras provinciales y pueda contar con referentes reconocibles en todo el territorio chaqueño.

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La reunión terminó con un gesto vinculado con la producción del interior. Karina Milei pidió probar “la mejor sandía del Chaco”, cultivada por Walter Javier Detzel, productor de Juan José Castelli conocido como “el Messi de la sandía”.

Detzel adquirió notoriedad después de impulsar la eliminación de una exigencia administrativa que dificultaba la exportación de sandías a granel. Posteriormente, logró concretar un envío de la producción chaqueña a Uruguay. Los libertarios utilizaron el caso como ejemplo del impacto que, según su postura, puede generar la eliminación de regulaciones sobre los productores que buscan ampliar sus mercados.