Un joven murió de una puñalada en el pecho y detuvieron a su pareja en Chaco

Un joven de 29 años murió tras recibir una puñalada en el pecho durante un episodio ocurrido en una vivienda de Resistencia. Por el crimen fue detenida su pareja, una mujer de 25 años, quien quedó a disposición de la Justicia como principal sospechosa del ataque.

La víctima fue identificada como Matías Julián Álvarez Guardia, domiciliado en el barrio 100 Viviendas CGT. El joven ingresó durante la mañana del domingo 2 de agosto al Hospital Julio C. Perrando con una grave lesión de arma blanca en el lado derecho del tórax.

Debido a la profundidad de la herida, los médicos resolvieron trasladarlo de inmediato al quirófano. Pese a la intervención y a las maniobras realizadas por el personal sanitario, Álvarez Guardia murió poco después.

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Una discusión es la principal hipótesis

A partir del ingreso del joven al hospital, efectivos de la División Delitos contra las Personas, dependiente del Departamento de Investigaciones Complejas Metropolitana, iniciaron una serie de averiguaciones para establecer dónde y en qué circunstancias se había producido la lesión.

Los investigadores se dirigieron posteriormente a un domicilio ubicado sobre calle Donovan al 1400, donde demoraron a V.L.C., de 25 años, identificada como pareja de la víctima. La hipótesis inicial incorporada a la investigación sostiene que ambos habrían mantenido una discusión dentro de la vivienda de Álvarez Guardia. En ese contexto, la mujer presuntamente lo atacó con un arma blanca o con un elemento de características similares, provocándole la lesión que finalmente resultó mortal.

La mecánica precisa del hecho todavía deberá ser establecida mediante las pericias criminalísticas, los informes médicos y las declaraciones testimoniales. También se buscará determinar qué ocurrió antes de la agresión y cómo fue trasladado el joven hasta el hospital.

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La pareja quedó detenida por el homicidio

Una vez confirmado el fallecimiento, la Fiscalía ordenó la aprehensión formal de la joven en una causa inicialmente caratulada como supuesto homicidio. La investigación se encuentra bajo la intervención del Equipo Fiscal N.º 2, a cargo de la fiscal Ana González de Pacce. Entre las primeras medidas se dispuso tomar declaración a familiares y personas vinculadas con la víctima.

Las actuaciones fueron remitidas a la Comisaría Quinta Metropolitana por razones de jurisdicción, mientras que la acusada quedó alojada transitoriamente en la Comisaría Undécima.

Hasta el momento, la joven es la única persona detenida por el crimen. No obstante, la Fiscalía continuará reuniendo elementos para determinar si existieron otras personas presentes o con conocimiento directo de lo sucedido.

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La acusada se abstendrá de declarar

La mujer designó como abogados defensores a Marco Molero y Lucas Bosch, quienes asumieron formalmente su representación para acceder al expediente y conocer las pruebas reunidas durante las primeras horas de la investigación.

Molero anticipó que su asistida se abstendrá de declarar durante la audiencia de imputación prevista para este martes. Explicó que la decisión responde a que la defensa todavía no tuvo acceso completo a las actuaciones y desconoce el contenido de los informes y testimonios incorporados.

“Lo único que vinimos a hacer fue asumir formalmente la defensa para poder tener acceso al expediente y ver qué es lo que hay en la causa”, señaló el abogado.

El defensor evitó pronunciarse sobre las hipótesis que rodean el crimen, incluida la posibilidad de que el ataque hubiera sido planificado, y sostuvo que todavía no cuenta con elementos suficientes para realizar una evaluación. “No tengo absolutamente ningún elemento solvente como para transmitir”, aseguró. También calificó el caso como una situación “muy luctuosa” y remarcó que cualquier declaración en esta etapa podría resultar imprudente.

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El pedido de justicia de la familia

Tras conocerse el crimen, familiares de Álvarez Guardia difundieron mensajes en las redes sociales para pedir justicia y reclamar que el caso no quede impune.

La hermana del joven responsabilizó públicamente a la detenida y aseguró que impulsará el pedido de una condena. “Destruiste una familia”, escribió en una de sus publicaciones, acompañada por la consigna “Justicia por Julián”.

También realizó acusaciones contra otras personas del entorno de la sospechosa. Sin embargo, esos señalamientos corresponden a manifestaciones de la familia y, hasta el momento, no fueron incorporados oficialmente como una hipótesis confirmada por los investigadores.

La Fiscalía deberá definir en las próximas horas la imputación contra la mujer y avanzar con las medidas destinadas a reconstruir la secuencia que terminó con la muerte de Matías Julián Álvarez Guardia.