Misiones eliminó las retenciones en las billeteras virtuales y en las transferencias bancarias

Por instrucción del gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, la Provincia excluyó las acreditaciones de menor escala del Régimen de Recaudación y Control de Acreditaciones en Cuentas de Pago (SIRCUPA).

Además eliminó las retenciones automáticas sobre las transferencias recibidas en cuentas bancarias por monotributistas comprendidos hasta la categoría D, informó el Gobierno de Misiones.

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Cuáles son las acreditaciones exentas

En el caso de las billeteras virtuales, el beneficio alcanza a las acreditaciones mensuales de hasta $2.184.404, monto equivalente al límite vigente para la categoría D del Monotributo.

En cuanto a las cuentas bancarias, la eliminación de las retenciones se aplica a las transferencias recibidas por monotributistas comprendidos hasta esa categoría.

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Beneficiados

"La medida forma parte de las políticas de alivio fiscal impulsadas por el Gobierno de Misiones para adecuar el sistema tributario provincial a las nuevas modalidades de pago, simplificar la operatoria tributaria y reducir la carga sobre pequeños contribuyentes", indica un comunicado oficial.

Así la Provincia busca que emprendedores, trabajadores independientes y pequeñas unidades productivas puedan disponer íntegramente de sus recursos para sostener su actividad económica.

Fuente: Gobierno de Misiones

Fuente: Gobierno de Misiones.