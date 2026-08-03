Diputado de la Coalición Cívica: "El Presidente desvaría, tiene una mirada de conspiración permanente"

El diputado nacional y presidente de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, criticó este lunes el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que impulsa el Gobierno y dijo que el presidente Javier Milei “desvaría” y tiene “una mirada de conspiración permanente”.

“Digámoslo con todas las letras, el Presidente desvaría, tiene una mirada de conspiración permanente y copia de manera peligrosa una narrativa que puede estar dándose en otros lugares del mundo y, la verdad, que preocupa”, aseguró el legislador en declaraciones a Radio Rivadavia difundidas por NA.

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"Desvaríos que le hacen mal a la Argentina"

Ferraro criticó la entrevista televisiva que Milei dio anoche en La Nación+ y pidió: “Que alguien lo cuide al Presidente, que deje de plantarse en estas entrevistas con estos desvaríos que le hacen mal a la Argentina y le hacen mal a él como y a su gestión”.

“Ayer volvió a pelearse con el presidente de Brasil y más allá de las diferencias políticas, ideológicas que uno pueda tener, es el socio estratégico de la Argentina", agregó.

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Crítica a la Ley de Tierras

El legislador de la fuerza que lidera Elisa Carrió cuestionó el proyecto que permite a ciudadanos de otras nacionalidades comprar tierras de manera amplia, y expresó que Milei se preocupa de forma diferente sobre los extranjeros, porque “define a estudiantes, profesores e investigadores como terroristas, pero parece que no pone una mirada seria y responsable” sobre otros.

Entre ellos, mencionó a “cómo se están tomando no solo con la Ley de Tierras, sino el Super RIGI y otros, que van a ser realizadas por nombres propios muy identificados, y pueden comprometer recursos naturales”.

Fuente: NA.