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LEY DE TIERRAS

Diputado de la Coalición Cívica: "El Presidente desvaría, tiene una mirada de conspiración permanente"

Maximiliano Ferraro sostuvo que Milei "copia de manera peligrosa una narrativa que puede estar dándose en otros lugares del mundo y, la verdad, que preocupa".

Maximiliano Ferraro 18022026
Maximiliano Ferraro | Redes Sociales
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El diputado nacional y presidente de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, criticó este lunes el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que impulsa el Gobierno y dijo que el presidente Javier Milei “desvaría” y tiene “una mirada de conspiración permanente”.

“Digámoslo con todas las letras, el Presidente desvaría, tiene una mirada de conspiración permanente y copia de manera peligrosa una narrativa que puede estar dándose en otros lugares del mundo y, la verdad, que preocupa”, aseguró el legislador en declaraciones a Radio Rivadavia difundidas por NA.

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"Desvaríos que le hacen mal a la Argentina"

Ferraro criticó la entrevista televisiva que Milei dio anoche en La Nación+ y pidió: “Que alguien lo cuide al Presidente, que deje de plantarse en estas entrevistas con estos desvaríos que le hacen mal a la Argentina y le hacen mal a él como y a su gestión”.

Ayer volvió a pelearse con el presidente de Brasil y más allá de las diferencias políticas, ideológicas que uno pueda tener, es el socio estratégico de la Argentina", agregó.

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Crítica a la Ley de Tierras

El legislador de la fuerza que lidera Elisa Carrió cuestionó el proyecto que permite a ciudadanos de otras nacionalidades comprar tierras de manera amplia, y expresó que Milei se preocupa de forma diferente sobre los extranjeros, porque “define a estudiantes, profesores e investigadores como terroristas, pero parece que no pone una mirada seria y responsable” sobre otros.

Entre ellos, mencionó a “cómo se están tomando no solo con la Ley de Tierras, sino el Super RIGI y otros, que van a ser realizadas por nombres propios muy identificados, y pueden comprometer recursos naturales”.

Fuente: NA.

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