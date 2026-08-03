Murió Luciano Etudié, el único acusado por el femicidio de Graciela López y el crimen de su padre

Luciano Etudié, el expolicía acusado de asesinar a su padre y de cometer el femicidio de su expareja, Graciela Mabel López, murió este domingo en el Hospital Julio C. Perrando de Resistencia, donde se encontraba internado bajo custodia policial.

El hombre, de 34 años, falleció alrededor de las 6.30 como consecuencia de un shock séptico, con probable foco endovascular, según el informe oficial. Permanecía en la Unidad de Terapia Intensiva con asistencia respiratoria mecánica y un cuadro clínico considerado crítico.

Su muerte tendrá una consecuencia definitiva para el expediente: al tratarse del único imputado por ambos homicidios, la acción penal quedará extinguida y la causa no llegará a juicio.

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Una internación que se agravó en los últimos días

Etudié había ingresado nuevamente al Perrando el 24 de julio, trasladado en condición de detenido. Los médicos le diagnosticaron una fístula esofágica, una complicación que se agravó con el paso de los días. El último parte médico difundido antes de su fallecimiento indicaba que presentaba hiponatremia severa, requería asistencia mecánica respiratoria y continuaba en grave estado.

El excabo arrastraba importantes lesiones desde el operativo policial realizado en la zona de Tres Bocas, donde había sido baleado por un integrante del Cuerpo de Operaciones Especiales después de disparar contra los agentes que intentaban detenerlo.

El doble crimen que conmocionó al Chaco

La investigación comenzó con el hallazgo del cuerpo de Luciano Alberto Etudié, de 57 años, padre del acusado, dentro de una vivienda ubicada sobre calle Lestani al 600, en el barrio Villa Libertad de Resistencia.

De acuerdo con la hipótesis reconstruida por la Fiscalía, el entonces policía habría acudido al domicilio para pedirle prestado el automóvil. Tras una discusión y ante la negativa de su padre, presuntamente le disparó y se apoderó del vehículo.

Luego habría buscado a su expareja, Graciela López, y obligado a la mujer y a uno de sus hijos a subir al automóvil. Los trasladó hasta un sector cercano al río, en jurisdicción de Puerto Vilelas, donde fue localizado por la Policía.

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Durante el operativo, Etudié se atrincheró dentro del vehículo y mantuvo bajo amenaza a López con su arma reglamentaria. Después de liberar al niño, se negó a entregarse y, según la acusación fiscal, le disparó a la mujer en la cabeza frente a los efectivos.

Posteriormente abrió fuego contra los policías. Uno de los agentes respondió para neutralizarlo y le provocó una grave herida en el rostro. Etudié fue trasladado al Hospital Perrando y luego derivado a un sanatorio privado, donde permaneció internado durante varias semanas bajo vigilancia.

La Fiscalía archivará el expediente

La fiscal Noel Benítez, a cargo del Equipo Fiscal Especial de Género N.º 11, confirmó que la causa deberá ser archivada una vez incorporada formalmente la muerte del imputado al expediente. “El proceso penal no persigue personas fallecidas, no acusa personas fallecidas, sino personas vivas”, explicó la funcionaria judicial.

La decisión no significa que la investigación haya sido abandonada ni que Etudié haya sido declarado inocente. Responde a una imposibilidad jurídica: una persona fallecida no puede ejercer su defensa, enfrentar una acusación ni ser sometida a una condena.

La Fiscalía había reunido testimonios, informes médicos, registros y otros elementos para sostener la acusación por el femicidio de Graciela López y el homicidio agravado de Luciano Alberto Etudié. Sin embargo, el deterioro de la salud del imputado impidió completar las últimas medidas y avanzar hacia el juicio oral.

Entre las pruebas pendientes se encontraban las entrevistas en Cámara Gesell de dos menores que habrían presenciado momentos relevantes antes de los ataques.

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El desenlace procesal más probable será el sobreseimiento de Etudié por extinción de la acción penal y el posterior archivo del expediente seguido exclusivamente en su contra.

Ese sobreseimiento no determinará que los hechos no existieron, que el acusado no intervino o que las pruebas fueron insuficientes. Tampoco habrá una declaración judicial de culpabilidad, ya que el caso no podrá ser analizado por un tribunal.

La fiscal remarcó que la investigación había reunido pruebas consideradas suficientes para avanzar, pero aclaró que la muerte del único acusado impide legalmente continuar con la persecución penal.

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La familia podrá evaluar un reclamo civil

El cierre de la causa penal no impide que las familias de las víctimas analicen una demanda civil para reclamar una reparación económica contra la sucesión de Etudié.

Además, el hijo menor de Graciela López se encuentra alcanzado por los beneficios de la Ley Brisa, que establece una asistencia económica, cobertura de salud y acompañamiento integral para los hijos de víctimas de femicidio.