Crimen de Julián Álvarez: la acusada guardó silencio y su defensa habló de “pocas pruebas”

La defensa de Victoria Luz Cantero, detenida por el crimen de Matías Julián Álvarez Guardia, sostuvo que el expediente todavía cuenta con un volumen limitado de pruebas y reveló que los familiares que auxiliaron a la víctima intentaron pedir una ambulancia, pero marcaron un número equivocado en medio de la desesperación.

La joven compareció este martes ante el Equipo Fiscal N.º 2, donde fue informada formalmente del hecho que se le atribuye y de la calificación provisoria de homicidio agravado por el vínculo. Durante la audiencia decidió abstenerse de declarar.

Al salir de la sede judicial, su abogado, Lucas Bosch, señaló que recién comenzaron a tomar contacto con las actuaciones y consideró que, por el momento, los elementos reunidos no constituyen “un gran plexo probatorio”.

“Pudimos conocer el hecho atribuido por la Fiscalía, las pruebas obrantes en su contra y la calificación legal”, explicó el defensor. También recordó que la imputación puede modificarse a partir de las cámaras de seguridad, los informes médicos, la autopsia y las pericias sobre los teléfonos.

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Por qué Cantero no declaró ante la Fiscalía

Bosch explicó que la decisión de guardar silencio respondió a que la defensa todavía necesita estudiar el expediente y conocer los resultados de las medidas pendientes.

“Tenemos que tomar mayor contacto con la prueba, con la causa y con el devenir de la investigación. En base a eso iremos delimitando la estrategia defensiva”, indicó.

El abogado sostuvo que la abstención durante la primera audiencia es una práctica habitual y aclaró que la acusada podría declarar más adelante, en caso de que lo consideren conveniente.

Por el momento, evitó revelar qué versión brindó Cantero durante las conversaciones privadas con sus representantes legales. Tampoco confirmó si la estrategia estará basada en un eventual planteo de legítima defensa.

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El error al intentar pedir una ambulancia

Uno de los puntos que busca esclarecer la investigación es por qué Álvarez Guardia fue trasladado al Hospital Julio C. Perrando en un vehículo particular y no mediante una ambulancia.

De acuerdo con Bosch, el hermano de la detenida y su pareja intentaron comunicarse con el servicio de emergencias, pero se equivocaron al marcar debido al estado de conmoción en el que se encontraban.

“Estaban consternados por la situación. Se equivocaron de número, llamaron mal y tomaron la decisión de cargarlo en el auto para no esperar la llegada de una ambulancia”, relató.

La defensa aseguró que esos intentos quedaron registrados en los dispositivos telefónicos y podrán ser corroborados mediante las pericias. Los investigadores deberán reconstruir los horarios de las llamadas, la llegada de los familiares al domicilio y el posterior recorrido hacia el hospital.

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La defensa respaldó al hermano y a la cuñada

El abogado rechazó los cuestionamientos formulados contra el hermano de Cantero y su pareja, quienes acudieron a la vivienda tras recibir un pedido de ayuda y trasladaron al joven herido.

Bosch afirmó que ambos actuaron con el objetivo de salvarle la vida y que, de no haber intervenido, podrían haber incurrido en una omisión de auxilio.

“Todo lo que hicieron fue prestar asistencia. Intentaron llamar a emergencias y lo trasladaron de la forma más rápida”, manifestó.

El hermano de la detenida declaró el lunes ante la Fiscalía, mientras que su pareja prestó testimonio este martes. Para el defensor, no existen hasta ahora elementos que permitan atribuirles alguna responsabilidad penal.

Qué pasó con los celulares de la pareja

Bosch también aclaró la situación de los dos teléfonos vinculados con el expediente. Según explicó, el aparato entregado este martes fue el de Victoria Cantero, que estaba dañado como consecuencia de lo que la defensa definió provisoriamente como un “altercado de pareja”.

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El celular de Julián, en cambio, habría quedado entre las pertenencias trasladadas durante la emergencia y permaneció bajo resguardo de la familia de la imputada.

El abogado sostuvo que, apenas asumió la representación, informó a la Fiscalía que el dispositivo estaba apagado, sin emitir señal y disponible para su secuestro. Ambos teléfonos serán analizados para establecer las últimas llamadas, mensajes, ubicaciones y movimientos registrados antes y después de la agresión.

Esperan saber si la acusada tenía lesiones

La defensa tampoco confirmó si Cantero presentaba golpes o heridas después del episodio. Bosch indicó que la joven fue examinada tras su aprehensión, pero que todavía no recibieron los informes médicos.

La presencia, antigüedad y ubicación de posibles lesiones podría adquirir relevancia ante un eventual argumento de legítima defensa. Sin embargo, el abogado insistió en que todavía no tomaron una decisión sobre el planteo procesal que realizarán.

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También negó que en el expediente existan, hasta el momento, constancias sobre un supuesto consumo problemático de sustancias por parte de la detenida. Ese aspecto dependerá de los estudios toxicológicos incorporados a la investigación.

La madre de Cantero también fue convocada a declarar, mientras la Fiscalía continúa recibiendo testimonios de familiares y personas vinculadas con los momentos previos y posteriores al ataque. La defensa anticipó que no solicitará nuevas medidas de manera inmediata y aguardará los resultados de las pruebas que ya están en curso.

Cantero continuará detenida mientras avanza la causa. La imputación inicial por homicidio agravado por el vínculo contempla una pena de prisión perpetua, aunque la calificación puede cambiar según lo que determinen las pericias.