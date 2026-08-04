A un año del derrumbe, Regatas Corrientes posterga el inicio de obras del nuevo estadio

A punto de cumplirse un año del colapso del estadio principal del Club de Regatas Corrientes, la reconstrucción del emblemático escenario deportivo de la capital provincial continúa sin fecha de inicio definida, condicionada por la coyuntura económica nacional y provincial.

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El presidente de la entidad del parque Mitre y actual titular de la Cámara de Diputados de la provincia, Eduardo Tassano, justificó la paralización del proyecto en la inestabilidad de los recursos disponibles. "Sin duda que vivimos un año muy complicado en el país con respecto al consumo, a la coparticipación con caídas importantes, y creo que eso ha afectado decididamente a la decisión sobre todo de comenzar la obra", sostuvo la autoridad remera.

Consultado sobre la posibilidad de concretar anuncios oficiales o el inicio de tareas de infraestructura en el corto plazo, el dirigente evitó fijar plazos rígidos: "No lo puedo precisar, vamos a ir paso a paso".

A pesar del freno en los trabajos viales e inmobiliarios del predio, Tassano ponderó la respuesta comunitaria y la solidez institucional para amortiguar el impacto del siniestro.

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"El club ha incrementado su número de socios, cosa que para nosotros es un gran respaldo y nos permite mantenernos en altos niveles de trabajo, de competencia y de formación de los chicos, que es lo que queremos darle a la masa societaria", remarcó.

El proyecto de un estadio internacional multifunción

El plan maestro para la reconstrucción del predio —cuyo colapso ocurrió el 13 de agosto— prevé la edificación de un microestadio adaptado a la normativa técnica de la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA), diseñado con estándares aptos para albergar certámenes continentales.

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La propuesta arquitectónica proyecta una ampliación del aforo total, readecuación de palcos de prensa y zonas preferenciales, trazado de vías de evacuación y accesos diferenciados para planteles y espectadores. Asimismo, el máster plan contempla la sonorización acústica del recinto con el propósito de recuperar el espacio como centro de recitales y espectáculos culturales masivos en la capital.