Corrientes: el Club de Regatas tendrá un nuevo estadio de nivel internacional con reglas FIBA

El intendente de la ciudad de Corrientes y presidente del Club de Regatas, Eduardo Tassano, se refirió en detalle al ambicioso proyecto para el nuevo estadio de la entidad, luego del derrumbe que se registró el pasado 13 de agosto. El dirigente confirmó que la etapa de demolición ha finalizado y que la reconstrucción ya está en fase de diseño.

Un proyecto ambicioso y con reglas FIBA

Tassano desmintió un video que circulaba en redes con un supuesto diseño del estadio y aseguró que el proyecto final busca cumplir con los estándares internacionales. “Lo que queremos es hacer un estadio con las reglas FIBA (Federación Internacional de Baloncesto) para que en el futuro se puedan realizar torneos oficiales internacionales”, explicó.

Actualmente, el Club de Regatas solo podía ser sede de encuentros amistosos o torneos de menor envergadura a nivel continental y nacional.

El nuevo diseño contempla una sonorización especial para que el estadio pueda ser un sitio para la realización de recitales y eventos culturales, tal como sucedía en el pasado. La idea es aumentar la capacidad, mejorar los palcos y garantizar ingresos y egresos seguros para los aficionados y los jugadores, con vías divisorias y salidas de emergencia.

La obra y la importancia del apoyo estatal

Según las estimaciones del presidente, la obra podría llevar entre diez meses a un año. El resto de las actividades del club no se verán afectadas y continuarán funcionando con normalidad.

Tassano también se refirió a la importancia de la ayuda estatal en este tipo de proyectos, ya que, según su visión, “las grandes obras de todo tipo se hacen con ayuda del Estado”. El intendente puso como ejemplo a la provincia de Santiago del Estero, que hizo del deporte una base de desarrollo, y a la propia provincia de Corrientes, donde “todos los estadios que se hicieron en el interior los hizo el Estado provincial”.

El mandatario justificó esta postura al señalar que en la Argentina el deporte y la cultura “son solventados por el Estado, dado que todavía nos falta desarrollo para poder hacerlo los privados”.

Un nuevo comienzo para el Club de Regatas

El proyecto de reconstrucción del estadio del Club de Regatas marca un punto de inflexión para la institución. Con una visión que busca trascender lo deportivo para convertirse en un centro cultural y de eventos a nivel internacional, el nuevo estadio no solo buscará reponerse del derrumbe, sino también proyectar un futuro ambicioso para el deporte y la cultura en la ciudad de Corrientes.