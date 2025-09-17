Regatas jugará de local en el estadio de San Martín y lanza su campaña de abonos

El Club de Regatas Corrientes oficializó que disputará sus partidos como local en el estadio del Club San Martín, conocido como el Fortín Rojinegro, en el marco de la temporada 2025/26 de la Liga Nacional de Básquetbol (LNB). La decisión busca garantizar infraestructura y capacidad acorde al volumen de público que convoca el equipo.

En paralelo, la dirigencia del Parque Mitre confirmó que este miércoles 17 de septiembre arranca la venta de abonos a platea, con precios diferenciados para socios y no socios. Además, quienes adquieran su pase para toda la fase regular recibirán como obsequio la camiseta oficial del Fantasma, un guiño directo a la fidelidad de la hinchada.

Los valores establecidos son: $150.000 para socios y $250.000 para no socios. Se podrá abonar en efectivo, por Mercado Pago o con tarjeta de crédito. El abono incluye los 18 partidos de la fase regular, aunque no contempla los playoffs.

El club aclaró que los asociados deberán presentar su carnet al día para poder acceder al beneficio del precio diferenciado. Los abonos podrán adquirirse en la sede del club en los horarios habituales: de lunes a viernes de 8 a 12 y de 16 a 20, y los sábados de 8 a 12.

El debut como local del equipo será el domingo 28 de septiembre frente a Atenas de Córdoba, una cita esperada por los hinchas que marcará el regreso del “Fantasma” a Corrientes con renovadas expectativas deportivas.