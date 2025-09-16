Cómo sigue el camino de Argentina en la Copa Davis: lo que se viene en noviembre

El equipo argentino de Copa Davis vivió un fin de semana soñado en Groningen. Con un 3-0 inapelable sobre Países Bajos, Los Halcones aseguraron su lugar en el Final 8, la instancia decisiva del torneo que se jugará del 18 al 23 de noviembre en Bolonia, Italia.

El viernes, Tomás Etcheverry y Francisco Cerúndolo habían abierto la serie con dos victorias que dejaron la serie 2-0. Y este sábado, la dupla integrada por Zeballos y Molteni selló la clasificación con un triunfo sólido por 6-3 y 7-5 ante Sander Arends y Botic Van de Zandschulp.

La alegría fue doble: Zeballos venía de consagrarse campeón en el US Open, lo que le dio al equipo un envión extra. El estadio MartiniPlaza estuvo colmado de hinchas locales, pero la jerarquía de la dupla argentina apagó cualquier intento de remontada.

Cómo sigue el camino en Bolonia

Argentina se convirtió en la tercera nación clasificada al Final 8. Ya están confirmados Italia, que entró como anfitrión y vigente campeón, y Alemania, que eliminó a Japón. Más tarde se sumó Francia, tras vencer a Croacia como visitante.

Con esos resultados, el equipo albiceleste quedó ubicado en el bombo 2 del sorteo que se realizará el 17 de septiembre. Allí conocerá a su rival en los cuartos de final, donde podría enfrentar a uno de los cuatro favoritos: Italia, Alemania u otro de los que ingresen en el bombo 1.

El cuadro final se completará con los ganadores de las series entre Bélgica, Australia, Estados Unidos, República Checa, Dinamarca y España.

Frana y el desafío de los cuartos

El capitán Javier Frana destacó el espíritu colectivo del grupo y la importancia de tener a varios argentinos en el Top 100 del ranking ATP. “Este equipo muestra que Argentina vuelve a estar en la élite del tenis mundial”, subrayó.

El sorteo marcará el destino inmediato de Los Halcones, que ya piensan en Bolonia con la ilusión de pelear por la Ensaladera de Plata, un trofeo que Argentina levantó una sola vez en su historia, en 2016.