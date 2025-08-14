Corrientes: el derrumbe en el Club Regatas fue una "implosión del techo", según un funcionario municipal

La ciudad de Corrientes sigue atenta a las novedades sobre el derrumbe en el Club Regatas, y en las últimas horas, el director de Catástrofes de la Municipalidad, Juan Xifra, dio un informe detallado sobre las tareas que se están llevando a cabo en el lugar.

El funcionario confirmó que se está trabajando para retirar la estructura colapsada y que, por motivos de seguridad, el club permanecerá cerrado.

Club Regatas Corrientes: se derrumbó el techo de la cancha de básquet y las actividades están suspendidas

Xifra explicó que en el lugar, los equipos de la Municipalidad están podando y cortando ramas que tocan los cables de electricidad, para así despejar la zona y permitir que una grúa de gran tamaño pueda retirar la estructura de forma segura.

El director también confirmó que el sistema eléctrico del área ya fue cortado para evitar riesgos.

Investigación en curso y llamado a la precaución

Con el fin de determinar las causas del derrumbe, un equipo de ingenieros municipales y una empresa privada están trabajando en el predio.

Si bien el funcionario se refirió al hecho como una “implosión del techo”, el informe oficial será proporcionado por los ingenieros autorizados.

Corrientes: Gustavo Valdés anunció la reconstrucción total del techo del Club Regatas tras el derrumbe

Para resguardar a la comunidad, la entrada al club se encuentra vallada y el perímetro ha sido cercado para evitar el ingreso del público.

El club permanecerá cerrado por tiempo indeterminado debido a los riesgos que aún representan algunas partes de la estructura, dijo Xifra en declaraciones al canal de streaming de El Litoral..

El director remarcó que el perímetro de seguridad que había en el club en el momento del colapso fue clave para que no se registraran heridos.

El Cuarteto de Nos cambia de escenario

Para este jueves por la noche estaba programado en el Club de Regatas el recital de la banda El Cuarteto de Nos. Sin embargo, ante el incidente la productora De La Estrella decidió que el show se realice en el anfiteatro Cocomarola a partir de las 21:30.

En este marco, también afirmaron que ninguno de los integrantes de su staff sufrió consecuencias por el incidente ocurrido en la cancha de básquet, donde se realizaban obras de remodelación.