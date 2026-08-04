“Me defendí”: la frase de la acusada por el crimen de Julián Álvarez y las cuatro cámaras clave

La investigación por el homicidio de Matías Julián Álvarez Guardia, el joven de 29 años que murió tras recibir una herida de arma blanca, concentra ahora su atención en cuatro cámaras de seguridad que podrían reconstruir los movimientos ocurridos antes, durante y después del ataque.

La fiscal Ana Graciela González, titular del Equipo Fiscal N.º 2, confirmó que V. L. C., única detenida por el caso, manifestó ante los primeros agentes policiales que había mantenido una discusión con su pareja y que reaccionó para defenderse.

Esa versión, sin embargo, todavía no fue respaldada por las pruebas reunidas en el expediente. La Fiscalía deberá confrontarla con las filmaciones, los testimonios de vecinos y familiares, las pericias médicas y el análisis de los elementos secuestrados en la vivienda.

En principio, la joven será imputada por homicidio agravado por el vínculo, aunque la calificación legal es provisoria y podría modificarse según el avance de la investigación.

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La llamada que alertó al hermano de la acusada

Uno de los testimonios considerados esenciales es el del hermano de la detenida, quien también era amigo de Julián Álvarez. El joven declaró que alrededor de las 6 recibió una llamada realizada desde el teléfono de la víctima.

Durante esa comunicación habría escuchado a su hermana gritar de fondo: “Decile que me rompiste el celular”. El hombre estaba acompañado por su pareja y ambos se dirigieron inmediatamente hasta la vivienda.

Cuando llegaron encontraron a Julián desvanecido. Lo trasladaron en automóvil hasta el Hospital Julio C. Perrando, junto con la propia acusada. Debido a que el paciente presentaba heridas de arma blanca, el personal médico dio intervención a la Policía.

Fue en ese contexto cuando la joven sostuvo que había existido una pelea de pareja y afirmó que había actuado para defenderse. Según la fiscal, una versión similar habría sido relatada anteriormente al hermano.

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Las filmaciones que podrían reconstruir el ataque

Dentro de la propiedad funcionaban dos cámaras de seguridad: una apuntaba hacia el frente del inmueble y la otra registraba un sector interior. Los equipos fueron secuestrados y quedaron bajo análisis del área de Cibercrimen.

Los investigadores también relevaron dos dispositivos pertenecientes a viviendas vecinas. Uno no habría almacenado imágenes, mientras que el restante tenía una orientación diagonal hacia la casa y podría haber captado movimientos vinculados con el hecho.

La expectativa de la Fiscalía es establecer a través de los registros cuándo llegó la pareja, cómo comenzó la discusión, qué personas ingresaron o salieron y qué ocurrió durante los minutos previos al traslado de la víctima.

Hasta el momento, no aparecieron indicios que permitan sostener la participación de una tercera persona en la agresión. Los vecinos consultados afirmaron haber escuchado una discusión entre dos personas durante la madrugada.

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El celular de la víctima también será peritado

Otro de los elementos incorporados al expediente es el teléfono de Julián Álvarez, cuyo faltante había sido denunciado públicamente por sus familiares.

La fiscal confirmó que el dispositivo estuvo en poder de la detenida y posteriormente fue entregado a la Justicia. Los peritos deberán revisar sus últimas llamadas, mensajes y movimientos, además de establecer quién utilizó el aparato para comunicarse con el hermano de la acusada.

La defensa había explicado que el celular quedó entre las pertenencias trasladadas durante la emergencia y que la familia informó oportunamente que estaba disponible para ser secuestrado.

Sangre, objetos rotos y un cuchillo en la vivienda

Durante la inspección de la escena, los agentes encontraron desorden en diferentes sectores de la casa, principalmente en una habitación y en la zona de ingreso. También observaron objetos dañados, entre ellos una consola de videojuegos y unos anteojos.

La mayor cantidad de manchas de sangre se concentraba cerca del acceso. Tanto el portón como la puerta estaban abiertos, una situación que los investigadores atribuyen, en principio, a la urgencia con la que Julián fue retirado para llevarlo al hospital.

También fue secuestrado un cuchillo tipo Tramontina. El elemento será sometido a estudios para determinar si contiene sangre, huellas u otros rastros que permitan vincularlo con la herida mortal.

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Qué reveló el informe médico preliminar

La víctima presentaba varias lesiones, aunque una habría provocado el desenlace fatal. De acuerdo con el informe inicial del Hospital Perrando, la herida comprometió vasos sanguíneos de la región subclavia y produjo un shock hipovolémico seguido de un paro cardiorrespiratorio.

Julián ingresó al quirófano a las 7.14. Por ese motivo, los investigadores ubican el ataque entre las 6 y las 7 de la mañana.

La autopsia deberá precisar la cantidad de heridas, sus trayectorias y profundidades, además de establecer si la víctima presentaba signos de defensa. También se esperan los estudios toxicológicos. En paralelo, Medicina Legal deberá determinar si la detenida tenía lesiones compatibles con la agresión previa que aseguró haber sufrido.

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Una denuncia anterior y el presunto faltante de objetos

La Fiscalía corroboró que en noviembre de 2025 se había registrado una denuncia después de una discusión en la que la mujer habría roto el vidrio del automóvil de Julián. El joven no impulsó la acción penal y el expediente fue archivado.

Aunque la familia sostuvo que existieron otras presentaciones, hasta el momento esa es la única denuncia localizada formalmente. Los investigadores solicitarán nuevos informes para determinar si hubo otras intervenciones policiales o judiciales.

Una hermana de la víctima también denunció el faltante de una caja que presuntamente contenía dinero, joyas, cadenas y objetos de oro. Esa presentación será incorporada a la causa, aunque por ahora la hipótesis central continúa siendo la de una discusión de pareja.

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La fiscal aclaró que todavía no existen pruebas concretas de un robo, pero aseguró que esa línea también será investigada.

La causa tiene una sola persona imputada: V. L. C. Su hermano no está acusado y continúa vinculado al expediente como testigo por haber recibido la llamada, concurrido a la casa y trasladado a la víctima. La investigación deberá determinar ahora cómo comenzó la pelea, en qué sector de la vivienda se produjo la lesión mortal y si la afirmación de la detenida sobre una posible defensa resulta compatible con las cámaras, las pericias y los testimonios.