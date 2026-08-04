El gobernador de Corrientes destacó la recuperación de la coparticipación en julio, pero pidió cautela con los salarios

Luego de participar en Resistencia, Chaco, de una reunión interjurisdiccional junto a las máximas autoridades del Gabinete nacional, el gobernador Juan Pablo Valdés analizó la situación económica de la provincia y confirmó que los giros por coparticipación cerraron el mes de julio con signo positivo, impulsados principalmente por la recaudación del IVA.

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"Se terminó cerrando positivo el mes de julio, es una noticia interesante, sobre todo teniendo en cuenta que venimos viendo cómo parece que de a poco busca recuperarse la economía nacional", sostuvo el mandatario.

En esa línea, precisó que la mejora en el Impuesto al Valor Agregado sugiere una incipiente reactivación del consumo interno: "Sería una muy buena noticia para los argentinos y para las provincias que se siga sosteniendo y que, como veníamos hablando con el ministro de Hacienda y Finanzas, (Héctor Grachot), empecemos a dejar atrás la senda de caída".

Pese a este alivio en las cuentas del período invernal, la Provincia estima que la recaudación continúa en terreno negativo. Por ese motivo, el jefe del Ejecutivo provincial descartó un nuevo incremento salarial en el corto plazo para los empleados públicos de Corrientes, quienes registraron un haber acumulado del 16% en el primer semestre.

"Nosotros más que nadie queremos que todo se vuelva a recomponer, pero hasta ahora vamos a seguir en el mismo camino que es el de la cautela, afianzando la economía y sosteniendo el equilibrio financiero", argumentó.

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Por otra parte, el gobernador brindó detalles del encuentro celebrado en la capital chaqueña junto a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva.

Si bien aclaró que no abordó la coparticipación con la comitiva nacional, Valdés señaló que la agenda estuvo centrada en materia de seguridad y asistencia técnica ante las alertas meteorológicas. "Fue una jornada de organización y pronósticos. No podemos detener el fenómeno de El Niño, pero sí tenemos que tener la mejor organización posible entre la Nación, las provincias y los municipios", explicó.

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En ese sentido, el mandatario expuso la vulnerabilidad hídrica de la geografía correntina ante eventuales crecidas: "Tuvimos la posibilidad de explicarles que tenemos una provincia muy particular, atravesada por el río Uruguay, el río Paraná y con los Esteros del Iberá en el centro, que cuando se empiezan a saturar por las lluvias, no hay hacia dónde derivar el agua".