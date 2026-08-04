Cómo funcionarán las cámaras instaladas en un barrio de Corrientes para multar a quienes tiren basura

La Municipalidad de la ciudad de Corrientes ejecutó un nuevo abordaje integral de saneamiento ambiental en el barrio Hipódromo, complementando los trabajos de limpieza pesada con la instalación de cámaras de seguridad y cartelería disuasiva para identificar y sancionar a los infractores que arrojen residuos clandestinos.

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Las cuadrillas de la Secretaría de Servicios Públicos operaron con maquinaria vial y camiones en una arteria interna que conecta la calle Rizzuto con la avenida Gregorio Pomar, un sector afectado por la acumulación reiterada de desechos.

"Al igual que en la zona del ex Aero Club, detrás de la sucursal del Banco de Corrientes sobre Teniente Ibáñez, estuvimos trabajando intensamente en la limpieza de este basural para recuperar el espacio y evitar que vuelva a convertirse en un foco de contaminación", detalló el titular del área, Ignacio Maldonado Yonna.

En materia de indicadores de gestión, los controles del trimestre muestran un avance en la respuesta ambiental: junio, julio y la proyección de agosto cerraron con números positivos, por encima de un 6% de lo estipulado.

Pese al balance favorable del período invernal, desde la Comuna precisaron que la proyección anual aún se ubica por debajo de las metas previstas, por lo que reforzarán la fiscalización en los focos críticos.

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Cámaras, multas y Centros de Transferencia

Como medida de control permanente, el Municipio instaló cámaras de videovigilancia monitoreadas para registrar las patentes de vehículos y los rostros de quienes violen la normativa ambiental. "El objetivo es desalentar estas conductas, labrar las actas correspondientes y proteger los espacios públicos recuperados", remarcó el funcionario.

A la par del operativo en la vía pública, la Municipalidad llevó a cabo tareas de acondicionamiento en el Centro de Transferencia ubicado sobre Rizzuto, entre Justino Solari y prolongación de 22 de Mayo.

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Maldonado Yonna valoró el incremento de vecinos que concurren al predio para depositar residuos secos y recordó que la capital dispone de otras dos sedes habilitadas: en el barrio Sapucay (Ruta Provincial Nº 5, km 4) y en el barrio Pirayuí (Milán y Suecia).

Estos tres centros de acopio operan de lunes a domingo, en el horario de 8 a 20, recibiendo escombros, tierra, restos de poda, cacharros y residuos electrónicos.