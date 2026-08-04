Segundo puente Chaco-Corrientes: la FEC asegura que Vialidad Nacional confirmó que "no hay financiamiento"

En medio de la expectativa regional por el desarrollo de obras de infraestructura clave para el Norte Grande, el presidente de la Federación Económica de Corrientes (FEC), Jorge Gómez, reveló que desde el Gobierno nacional confirmaron la falta de recursos económicos para avanzar con la traza del segundo puente Chaco-Corrientes.

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Gómez detalló que la novedad fue comunicada durante un encuentro institucional en Buenos Aires junto a dirigentes de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y el director de Vialidad Nacional, Jorge Campoy. "Estuvimos reunidos con el director de Vialidad Nacional la semana pasada y él nos informó que no había financiamiento para el segundo puente", aseveró el dirigente empresarial a We News!.

Respecto al presupuesto requerido para ejecutar la megaestructura, el titular de la FEC precisó que la inversión estimada oscila entre los 1.100 y 1.200 millones de dólares. En ese contexto, recordó que durante gestiones anteriores "se hablaba de un financiamiento por 300 y pico de millones de dólares por parte del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)", fondeo que actualmente no se encuentra disponible.

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Ante la falta de partidas públicas, Gómez propuso enfocar la obra bajo una perspectiva de integración regional: "La provincia puesta en el Norte Grande y en el Mercosur, como un nodo que vincula a Brasil y Uruguay, viabiliza la construcción del viaducto, lo hace atractivo y posiblemente ahí puedan aparecer empresas internacionales interesadas".

Asimismo, advirtió que licitar de forma aislada la concesión del actual puente General Belgrano podría generar reclamos futuros de las operadoras si un segundo paso altera el flujo vehicular.

Contrapunto con la postura de Juan Pablo Valdés

Las afirmaciones del referente de la FEC entraron en contradicción directa con lo expuesto días atrás por el gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, quien sostuvo la existencia de grupos privados interesados en financiar el proyecto trasandino.

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El mandatario provincial confirmó que solicitará una audiencia formal con el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, para presentar la propuesta de capitales internacionales. "Existe un potencial inversor que quiere invertir en el segundo puente y recuperar la inversión mediante el cobro de peajes", había garantizado Valdés al programa Sin Freno para defender la viabilidad del proyecto bajo el esquema de iniciativa privada.