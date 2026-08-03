En medio de tres postergaciones, más de una veintena de versiones redactadas y fuertes tensiones con los bloques dialoguistas, la Casa Rosada debió dar el brazo a torcer. A días del debate en el Senado, la jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, presentará las modificaciones acordadas al proyecto de Propiedad Privada —impulsado inicialmente por el ministro Federico Sturzenegger—, con el objetivo de conseguir la media sanción.

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MV