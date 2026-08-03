lunes 03 de agosto de 2026
POLITICA
Congreso

El Gobierno acordó cambios en el proyecto de Propiedad Privada para conseguir los votos en el Senado: cuáles son las modificaciones

El proyecto será debatido este jueves en el Senado después de que el oficialismo aceptara incorporar límites a la venta de tierras a extranjeros y otorgar mayor participación a las provincias para destrabar un proyecto que ya había sido postergado en tres oportunidades.

Bullrich y Sturzenegger
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En medio de tres postergaciones, más de una veintena de versiones redactadas y fuertes tensiones con los bloques dialoguistas, la Casa Rosada debió dar el brazo a torcer. A días del debate en el Senado, la jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, presentará las modificaciones acordadas al proyecto de Propiedad Privada —impulsado inicialmente por el ministro Federico Sturzenegger—, con el objetivo de conseguir la media sanción.

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MV

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