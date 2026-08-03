Una de las leyes que más necesita Milei podría no ser aprobada en el Senado: qué problema enfrenta Patricia Bullrich

La Libertad Avanza intentará aprobar el próximo jueves 6 de agosto en el Senado uno de los proyectos al que más impulso le dio el presidente Javier Milei, la Ley de Propiedad Privada, que tiene como eje principal la eliminación de las restricciones para que los empresarios extranjeros puedan adquirir tierras rurales en Argentina.

Según la agencia Noticias Argentinas (NA), el oficialismo llegará al recinto tras cerrar filas la senadora Patricia Bullrich, jefa del bloque libertario, con el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, quien rechazaba los cambios introducidos en la versión número 15 de la ley.

Federico Sturzenegger y Patricia Bullrich

Aunque La Libertad Avanza confía en que conseguirá los votos necesarios para aprobar el proyecto, el miércoles 5 de agosto, Bullrich tendría una reunión a la tarde con los senadores aliados para garantizar que no habría ningún inconveniente.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Un punto a su favor es que no presidirá la sesión la vicepresidenta Victoria Villarruel -quien se había opuesto al proyecto de extranjerización de tierras-, porque estará a cargo del Poder Ejecutivo, con lo cual tampoco tendría que desempatar, porque lo haría el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala.

Propiedad privada, sí. Renuncia estratégica, no

Sin embargo, La Nación informó que La Libertad Avanza igual tendría problemas para aprobar el proyecto porque varios legisladores se encuentran en una posición complicada, y cita el ejemplo de los senadores de Encuentro Misionero, Sonia Rojas Decut y Carlos Arce, que están siendo presionados desde su provincia por ese tema desde desde varias hace semanas.

Además, según el medio antes citado, varios legisladores de la UCR se resisten al proyecto; y, por si esto no fuera suficiente, las senadoras de Chubut, Andrea Cristina y Edith Terenzi, tendrían dudas sobre algunos de los artículos de esta propuesta, lo que también genera inquietud en el oficialismo al no saber cómo votarán.

Bartolomé Abdala

Qué dice la propuesta de extranjerización de tierras

La propuesta oficial prohíbe a los Estados Extranjeros y empresas con participación estatal extranjera comprar tierras en Argentina, sin importar la forma jurídica que adopten, salvo que sean autorizados por la provincia donde se encuentre el terreno y por el Poder Ejecutivo Nacional.

Tierra y soberanía: conceptos filosóficos

Además, la adquisición de inmuebles rurales en zonas de seguridad de frontera por extranjeros debe tener la autorización de la provincia y también del Poder Ejecutivo Nacional.

Un detalle muy importante es que se quita el artículo del silencio administrativo por el cual, si no había un pronunciamiento de la provincia o la Nación en un lapso de 6 meses, la venta quedaba autorizada automáticamente.