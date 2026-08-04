Crimen de Julián Álvarez: la querella sospecha un ataque sorpresa y cuestiona el traslado

La investigación por el crimen de Matías Julián Álvarez Guardia sumará una nueva hipótesis cuando la familia de la víctima se constituya formalmente como querellante: que el joven haya sido sorprendido durante el ataque y no tuviera oportunidad de defenderse.

El abogado Juan Arreguín, quien representará a los familiares una vez que la madre de Julián firme el poder correspondiente, aseguró que las primeras constancias del expediente no revelarían lesiones en las manos o los antebrazos compatibles con maniobras defensivas.

El letrado también anticipó que solicitará una nueva inspección de la vivienda, la reconstrucción completa del teléfono de la víctima y un análisis técnico sobre la forma en que fue auxiliado y trasladado hasta el Hospital Julio C. Perrando. Por el hecho permanece detenida Victoria Luz Cantero, pareja de Álvarez Guardia y única imputada hasta el momento. La acusación provisoria es por homicidio agravado por el vínculo.

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La hipótesis de un ataque sorpresivo

Arreguín señaló que la ausencia de lesiones defensivas podría indicar que Julián no llegó a advertir que estaba por ser atacado o que no tuvo tiempo de reaccionar. “No hay ningún indicio de lesiones en la mano o en el antebrazo que dé la idea de maniobras defensivas”, afirmó el abogado durante una entrevista con Libertad.

Para la querella, ese elemento abre la posibilidad de que la agresión se haya producido de manera inesperada. Sin embargo, la mecánica deberá ser definida mediante los resultados de la autopsia, los informes médicos y las pericias realizadas en la escena.

También será necesario determinar la cantidad, profundidad y dirección de las heridas, además de establecer en qué sector de la propiedad ocurrió la lesión que provocó la muerte.

El cuchillo encontrado dentro de la casa

Entre los elementos secuestrados aparece un cuchillo de cocina con hoja dentada y mango plástico negro, sobre el cual se observaron manchas que serían compatibles con sangre seca.

Los peritos deberán determinar si se trata del arma utilizada durante el ataque, si los restos biológicos pertenecen a Julián y si conserva huellas o material genético que permitan establecer quién lo manipuló.

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Arreguín consideró que el estudio del cuchillo, combinado con la autopsia, será fundamental para reconstruir la agresión y contrastar las versiones incorporadas al expediente.

Pedirán reconstruir toda la actividad del celular

El teléfono de Julián Álvarez será otro de los puntos centrales de la intervención de la querella. El dispositivo había sido señalado inicialmente como desaparecido por sus familiares, aunque posteriormente fue entregado a los investigadores.

La defensa de Cantero sostuvo que el aparato quedó entre las pertenencias retiradas durante la emergencia y permaneció apagado bajo resguardo de la familia de la acusada.

Arreguín pedirá una extracción completa de las llamadas, los mensajes, las ubicaciones y cualquier otra actividad registrada antes y después de la agresión. La información podría ayudar a determinar quién realizó el pedido de auxilio y qué ocurrió durante los minutos posteriores.

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La querella cuestiona cómo fue trasladado

Otro aspecto que la familia pretende esclarecer es la decisión de llevar a Julián al Hospital Perrando en un automóvil particular, en lugar de esperar la llegada de una ambulancia.

El hermano de la detenida recibió una comunicación, acudió a la vivienda junto con su pareja y participó del traslado. De acuerdo con la defensa, ambos intentaron comunicarse con emergencias, pero marcaron un número incorrecto debido a la desesperación.

Arreguín sostuvo que deberá determinarse, con la intervención de especialistas, si la forma elegida para asistir a la víctima fue adecuada para una persona que presentaba una herida grave y una importante pérdida de sangre.

El abogado planteó que será necesario reconstruir qué encontraron los familiares al ingresar, qué medidas adoptaron antes de subir al joven al vehículo y cuánto tiempo transcurrió hasta su llegada al hospital. La Fiscalía, por ahora, mantiene al hermano de Cantero únicamente como testigo esencial y aclaró que la causa tiene una sola persona imputada.

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Solicitarán que el hermano vuelva a declarar

El representante de la familia anticipó que pedirá una nueva declaración del hermano de la acusada para poder formular preguntas como parte querellante. Entre los interrogantes aparece quién utilizó el teléfono para pedir ayuda, en qué estado se encontraba Julián cuando llegaron a la casa y qué objetos fueron retirados del inmueble durante el traslado.

Arreguín también pretende conocer si se adoptó alguna maniobra para contener la hemorragia y cuál fue el recorrido realizado hasta el hospital.

Aunque el abogado mencionó públicamente la posibilidad de que otras personas hayan intervenido después del ataque, reconoció que se trata de una hipótesis que deberá ser respaldada por pruebas.

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Una nueva inspección y el presunto faltante de objetos

La querella solicitará regresar a la vivienda con familiares, peritos y representantes de la Fiscalía. El objetivo será observar la distribución de los ambientes, identificar dónde estaban los objetos y determinar en qué lugar se produjo la herida mortal.

La madre de la víctima encontró sectores de la casa revueltos y denunció el presunto faltante de dinero, joyas, una cadena, un reloj y un anillo.

La Justicia deberá establecer si esos elementos efectivamente estaban dentro del inmueble y si fueron retirados antes o después del crimen. Hasta el momento no existe una resolución que confirme un robo ni que atribuya responsabilidad por esas desapariciones.

Mensajes y fotografías aportados por los amigos

Durante la despedida de los restos, amigos de Julián acercaron a la familia conversaciones, imágenes y testimonios relacionados con la pareja.

Según Arreguín, ese material daría cuenta de una relación atravesada por conflictos y episodios de violencia. Entre los documentos aparecen fotografías en las que la víctima presentaba lesiones en el rostro y capturas de conversaciones atribuidas a intercambios con la acusada.

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La querella buscará que declaren las personas con conocimiento directo de esos hechos y pedirá que los archivos sean sometidos a verificaciones técnicas para acreditar su autenticidad.

La denuncia que había sido archivada

La Fiscalía confirmó la existencia de una denuncia realizada por Julián en noviembre de 2025, después de que su pareja presuntamente rompiera el vidrio de su automóvil durante una discusión.

La actuación fue archivada porque el joven decidió no continuar con la acción penal. Para la querella, el cierre de aquel expediente no elimina el episodio como antecedente dentro de la relación.

Los abogados pedirán reunir esas actuaciones y verificar si existieron otras denuncias, exposiciones policiales o intervenciones vinculadas con la pareja.

La causa continúa en una etapa inicial. Todavía se esperan los resultados de la autopsia, los informes de Medicina Legal y Cibercrimen, y las pericias sobre las cámaras, los teléfonos y el cuchillo encontrado en la escena.