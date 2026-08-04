Cachanosky renunció a una fundación porque "se ha transformado en una especie de Instituto Patria incondicional de la gestión de Milei"

El economista Roberto Cachanosky renunció al Consejo Académico de la Fundación Libertad y Progreso, y la cuestionó porque “se ha transformado en una ´especie de Instituto Patria´ incondicional a la gestión de Milei”.

Además señaló que decidió “después de mucha reflexión, y con mucho pesar” retirarse del comité académico de dicha institución.

Por qué renunció Cachanosky a la Fundación Libertad y Progreso

“En 2011, mi estimado amigo Manuel Solanet, se comunicó conmigo para proponerme integrar el Consejo Académico de la Fundación Libertad y Progreso; algo que acepté con gusto”, recordó en una extensa publicación de “X”.

“Estos días, después de mucha reflexión, y con mucho pesar, decidí retirarme del Comité Académico; entre otros motivos, porque considero que dicha Fundación se ha transformado en una "especie de Instituto Patria" incondicional a la gestión de Milei, haciendo una defensa a ultranza del gobierno, y apartándose de la actividad académica que tenía como fin”, cuestionó.

“Basta con ver cómo alguno de sus directores dice que comprar dólares en 2027 es apostar en contra de la Argentina, como si proteger el fruto del trabaja de cada uno constituyera un atentado a la patria”, recalcó el economista.

Cuáles son las decisiones que Cachanosky no comparte

“Lamentablemente, es imposible para mí, ser parte de un conjunto que avala o hace silencio ante decisiones y desviaciones que no comparto en absoluto, como, por ejemplo, las siguientes:

El día que Milei abrió su periodo de espaldas al Congreso.

La restricción a la prensa en la Casa de Gobierno.

Decir que no se odia demasiado al periodismo.

Llamar econochantas, mandriles, burros, ignorantes, fracasados y estafadores a economistas que opinan diferente.

Devaluar el peso según su criterio y luego establecer un crawling peg al estilo tablita cambiaria, modelo cambiario que fue modificado varias veces.

Mantener el cepo cambiario para las empresas.



Aumentar el impuesto a las ganancias a las personas en la cuarta categoría.



Intentar incrementar las retenciones ni bien asumió.

Subir el impuesto PAIS ni bien asumió.

Aplicar un programa intervencionista que rompe el principio de igualdad ante la ley como el RIGI.

Emitir cuando compra dólares y volver al gasto cuasifiscal (ver las planillas del Informe Monetario Diario del BCRA), y más”.

Además aseguró que “basta con observar que, quiénes componen hoy una gran porción del Consejo Académico, son un gran porcentaje miembros del gobierno actual, o personas que apoyan incondicionalmente a este gobierno, con el cual no comulgo en sus modos, desprecio por las instituciones e intervencionismo económico”.

“Por ende, es necesario para mí dejar en claro que elijo seguir defendiendo las ideas liberales por mi cuenta, manteniendo mi integridad e independencia, como liberal que soy”, cerró Cachanosky.