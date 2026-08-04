Este martes el Gobierno hará dos jugadas claves que podrían definir su futuro político

Terminado el receso invernal en el Congreso, la mesa política de La Libertad Avanza se reunirá este martes 4 de agosto con el fin de organizar sus objetivos legislativos y debatir las modificaciones necesarias para poder ver aprobada, finalmente, la Ley de Propiedad Privada.

El encuentro será a las 13 horas, en Casa Rosada y contará con la presencia de sus nueve integrantes; luego está previsto que Patricia Bullrich, líder del bloque libertario en el Senado, de una conferencia de prensa en la Cámara Alta para anunciar los cambios en la Ley de Propiedad Privada.

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Patricia Bullrich

Según la Agencia Noticias Argentinas (NA), ante la falta de apoyo de sus históricos aliados, especialmente de los gobernadores, el oficialismo estudia aumentar el límite del 15% al 25% para la venta de tierras contemplada en uno de los apartados que más resistencia genera.

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El oficialismo también deberá establecer las fechas tentativas para otros proyectos que considera fundamentales para el éxito de su gestión y, por ese motivo, intentará discutir este mes, la reforma de la carta orgánica del Banco Central; la reforma política (esencial para impulsar la reelección de Javier Milei); Inocencia Fiscal II; Zonas Frías; y el paquete económico que serviría de complemento a las modificaciones en el Banco Central.

Javier Milei

Por ese motivo, Martín Menem, titular de la Cámara de Diputados, invitó a los jefes de bloque aliados a una reunión, también este martes, pero a las 15 horas, para armar un cronograma de trabajo conjunto.

Estos dos encuentros, celebrados el mismo día, son jugadas claves para el Gobierno que debe intentar ver aprobados sus proyectos más importantes en el Congreso antes que comience la campaña presidencial 2027, que le exigirá una gran cantidad de tiempo y esfuerzo.

Martín Menem

Reformas en el Senado frente a las exigencias de la reelección

En Casa Rosada, según la Agencia Noticias Argentinas, afirman que todavía deben debatir internamente como lograr un equilibrio entre la intensa actividad legislativa que se viene y los planes electorales para que Milei sea reelecto el año que viene.

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En ese contexto, integrantes del círculo más íntimo del poder creen que haber anticipado que harán campaña puede convertirse en un obstáculo. “Todos los que dicen que el objetivo es la reelección no la ven. El objetivo es transformar la Argentina”, afirmó una fuente con acceso al despacho presidencial citada por NA.