Cuándo se debatirá la reforma del Banco Central en Diputados y cuáles son los polémicos cambios que intenta imponerle Milei a la institución

El proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central anunciado días atrás por el presidente Javier Milei, que el oficialismo ya mandó al Congreso, arrancará su recorrido legislativo este miércoles 5 de agosto en la Cámara de Diputados, donde se presentarán funcionarios del Poder Ejecutivo para apoyar la iniciativa. Será en un plenario de las comisiones de Finanzas (que encabeza Santiago Pauli) y de Presupuesto y Hacienda (a cargo de Bertie Benegas Lynch), desde las 15 horas, en el anexo C de la Cámara baja.

Según la Agencia Noticias Argentinas, este proyecto quita la multiplicidad de propósitos que se adjudicaba el Banco Central en su Carta Orgánica y solo mantiene un mandato: el de preservar el valor de la moneda, prohibiendo financiar el déficit.

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El texto al respecto es claro: “Volver al mandato único implica principalmente reconocer la naturaleza monetaria de la inflación. La inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario generado por un exceso de oferta que conlleva una pérdida del poder adquisitivo del dinero. No debiera ser tarea del Banco Central ocuparse de otros objetivos”.

Esta propuesta, llamada por el propio Milei “la más importante” de este periodo de su gobierno, trata de consolidar una batalla cultural que el oficialismo considera ya ganada: que está mal imprimir moneda sin contar con un respaldo, y que la emisión cero no puede negociarse bajo ningún concepto.

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Por esos motivos, se impiden los adelantos transitorios al Tesoro, realizarles préstamos a las provincias, usar letras intransferibles y se limita la transferencia de utilidades a ganancias reales conseguidas por el organismo.

Javier Milei

Según el proyecto, “de esta forma se remueven del elenco de atribuciones del Directorio las funciones de orientación del crédito hacia destinos determinados y las políticas crediticias diferenciadas, propias de la banca de fomento y ajenas a la misión de una autoridad monetaria, cuya persecución por la vía de la emisión o de la regulación distorsiva ha demostrado ser ineficaz para sus fines declarados y lesiva para la preservación del valor de la moneda”.

Otros cambios en el Banco Central

De acuerdo a Noticias Argentinas también se intenta potenciar la independencia del del Banco Central, endureciendo los requisitos para sacar al presidente y a los directores de la institución, al pedir una mayoría de dos tercios en ambas cámaras del Congreso nacional para blindarlos frente a los posibles cambios de gobiernos.

El proyecto remarca que, “en particular, a partir de la sanción de esta iniciativa, nadie podrá ser removido por resistirse a desviar la política monetaria para cumplir objetivos populistas. Se deja de lado el esquema que permite remociones intempestivas que tengan como fin conseguir una mayor laxitud en la política monetaria para estafar al sector privado mediante el impuesto inflacionario y el señoreaje, los cuales constituyen impuestos no legislados”.

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Y añade: “Además, la remoción solo podrá ser decretada por el PODER EJECUTIVO NACIONAL previa aprobación de ambas cámaras del H. CONGRESO DE LA NACIÓN con una mayoría de DOS TERCIOS (2/3) de sus miembros presentes”.

También se deroga el artículo de la Carta Orgánica que “permite al Ministro de Economía, o a su representante, participar con voz pero sin voto en las sesiones del directorio”. El argumento, en este caso es que “eliminar la presencia permanente de un representante del Tesoro en las reuniones del directorio constituye una delimitación más clara de influencias”.