Deudas de las familias: por qué las fintech concentran la mayor preocupación

En Canal +Perfil, se analizó el freno en el crecimiento de la morosidad, el impacto del endeudamiento de las familias y el rol del Banco Central en el actual escenario financiero. Además, se abordó la situación de los jóvenes y el crecimiento de las deudas vinculadas a las plataformas digitales.

La discusión sobre el aumento de la morosidad volvió a instalarse en la agenda económica. En ese contexto, el entrevistado remarcó que el escenario actual no responde exclusivamente a las reglas del mercado, sino también a la intervención estatal. "Oferta y demanda se equilibrarían si no hubiera Banco Central. Pero hay Banco Central, e intervino fuertemente, especialmente en épocas electorales, marcando tasas de interés y aspirando pesos para que no vayan al dólar", afirmó.

El impacto de las deudas y el rol del Banco Central

En esa línea, explicó que muchas personas tomaron créditos bajo condiciones que luego cambiaron abruptamente. "Muchas personas debían y de golpe se vieron afectadas por un contexto que no es de mercado", sostuvo.

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Además, planteó que existe una dimensión política del problema al recordar que quienes hoy presentan dificultades para pagar sus deudas también forman parte del electorado. "¿Se los va a dejar ahí o habrá alguna instancia de negociación para reincorporar este grupo de gente, en general joven, al sistema?", se preguntó.

La deuda, los ingresos y el rol de las fintech

Durante la entrevista también se analizó el impacto del proceso de desinflación sobre el comportamiento financiero de los hogares. Según explicó, durante años las altas tasas de interés parecían menos gravosas porque la inflación licuaba el peso de las deudas. "Eso ya no se licúa y va a exigir un cambio", advirtió.

Al mismo tiempo, señaló que el principal foco de preocupación ya no está en los créditos bancarios tradicionales, sino en las plataformas financieras digitales. "El fintech es el corazón del problema, donde está la gran masa", aseguró, al remarcar que allí se concentra la mayor cantidad de deudores en situación irregular.

También alertó sobre un fenómeno que considera insuficientemente medido: el crecimiento del juego online entre los jóvenes. "El juego online y el tema de las deudas en los hogares de los jóvenes es un tema muy importante, no está medido", afirmó, al vincular esa actividad con el aumento del endeudamiento.

Un dato alentador sobre la morosidad

Pese a las dificultades, destacó que comenzaron a aparecer señales de estabilización. Si bien descartó que exista un riesgo sistémico que requiera una intervención extraordinaria del Gobierno, remarcó que los últimos indicadores muestran un cambio de tendencia. "Este mes ya paró de crecer la mora", señaló.

Como respaldo de esa afirmación, citó el más reciente informe de la consultora 1816. "Sería el primer mes en casi un año y medio que la mora total dejó de subir. Es un informe importante", concluyó, al considerar que el dato podría marcar el inicio de una etapa de mayor estabilidad en el sistema financiero.