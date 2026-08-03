Riesgo país: por qué las elecciones siguen condicionando a los activos argentinos

El mercado financiero argentino cerró una jornada marcada por la estabilidad del dólar, un leve descenso del riesgo país y un comportamiento dispar de las acciones. Los analistas coincidieron en que la incertidumbre política continuará siendo uno de los principales factores que condicionarán a los activos locales de cara al proceso electoral.

En ese contexto, el foco de los inversores sigue puesto en la evolución del riesgo país y en la estabilidad cambiaria, dos variables que consideran determinantes para el desempeño de los bonos, las acciones y las expectativas del mercado durante los próximos meses.

Riesgo país: el factor electoral sigue marcando el rumbo

Uno de los ejes del análisis fue la evolución del riesgo país, que volvió a ubicarse cerca de los 400 puntos básicos. "Por más que se sostenga esa inflación moderada o hacia la baja, y por más que siga sosteniendo algunos niveles de crecimiento del PBI, el riesgo país no se va a mover mucho de ahí, ¿por qué? Porque hay elecciones", sostuvo un especialista.

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En esa línea, agregó que "no se va a alejar demasiado de ese nivel de los 400 puntos", aunque aclaró que factores externos, como la volatilidad internacional o la suba del petróleo, pueden provocar movimientos transitorios. Finalmente, destacó que "hoy la cosa le sonrió a la Argentina y la medición del riesgo país cayó a 411 puntos".

Respecto del mercado cambiario, se informó que "el dólar levemente hacia arriba, 1.515 pesos en el Banco Nación y 1.555 el dólar blue, el dólar paralelo", manteniendo una evolución considerada moderada.

Dólar estable y acciones con resultados mixtos

En la Bolsa porteña, el índice Merval registró una baja del 0,3%, mientras que el Merval medido en dólares retrocedió 0,8%. Las acciones argentinas que cotizan en Wall Street también exhibieron un desempeño dispar.

El análisis destacó que "los bancos fueron los que mejor se defendieron", con avances para Banco Macro y BBVA, mientras que "la única suba relevante fue la de Globant".

En sentido contrario, las empresas energéticas encabezaron las pérdidas luego de varias ruedas positivas. Según se explicó, "sufrieron la toma de ganancias", con caídas en compañías como Pampa Energía, TGS e YPF.

Como balance general, los economistas remarcaron que la estabilidad del tipo de cambio continúa siendo uno de los principales datos del año. "El dólar sigue manteniéndose muy estable", señalaron, y agregaron que "el dólar está subiendo por debajo de la inflación", ya que su avance acumulado continúa muy por debajo del incremento registrado por los precios durante 2026.

De esta manera, el mercado mantiene la atención puesta en el escenario electoral, considerado el principal factor que podría modificar las expectativas de los inversores durante los próximos meses.