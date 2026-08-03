Qué dicen los expertos sobre el futuro del dólar, el cepo y las inversiones en el modelo económico de Milei

En diálogo con +Perfil, los economistas Eduardo Jacobs, Ramiro Tosi, Martín Simonetta y Roberto Rojas analizaron la sostenibilidad del modelo económico de Javier Milei y expusieron posiciones contrapuestas sobre el dólar, las inversiones y la competitividad de la Argentina.

El futuro del tipo de cambio y la posibilidad de levantar completamente el cepo cambiario dominaron el debate entre los especialistas, quienes coincidieron en que la estabilidad macroeconómica sigue condicionada por la política y la confianza de los inversores, aunque discreparon sobre el diagnóstico del actual nivel del dólar.

Dólar, cepo y competitividad: visiones enfrentadas

Eduardo Jacobs rechazó que exista un atraso cambiario y sostuvo que los datos del comercio exterior respaldan el valor actual del dólar. "Estás en récord de exportaciones y caída de importaciones, no estaría mostrando eso un dólar barato", afirmó. Además, advirtió que una devaluación tendría consecuencias sociales inmediatas: "Si vos movés el tipo de cambio vas a bajar más el salario. Si estás preocupado por los sectores populares, movés el tipo de cambio, caen los salarios reales, punto".

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Ramiro Tosi planteó una mirada diferente y recordó que el análisis no puede limitarse al saldo comercial. "Argentina sigue estando en terreno negativo" en la cuenta capital, señaló, al remarcar que continúa la salida de divisas. También cuestionó la estrategia oficial para flexibilizar el cepo y afirmó que "el gobierno hizo lo que incluso el propio manual del Fondo te dice que no hagas", al priorizar la apertura para personas físicas antes que para las empresas.

Martín Simonetta relativizó el peso del riesgo país como indicador estructural. "Es una foto del instante, refleja el miedo, codicia, etcétera", explicó. Sin embargo, reconoció que "Argentina es una economía incierta" y advirtió que el país debe ofrecer "una renta extraordinaria que justifique el riesgo mayor" para atraer capitales internacionales.

Inversiones, riesgo país y el desafío de recuperar la confianza

Consultado sobre el costo de los activos argentinos, Simonetta fue categórico: "Está muy cara en dólares, claramente", y utilizó como referencia el índice Big Mac para ilustrar el elevado costo relativo de la economía local.

Por su parte, Tosi puso el foco en la inversión extranjera directa y aseguró que los anuncios oficiales todavía no se reflejan plenamente en desembolsos concretos. "De esos 50.000 millones, lo que efectivamente se desembolsó dentro del régimen es menos de 2.000 millones de dólares", indicó. A su juicio, "los inversores... ven que todavía no están dadas las condiciones como para poder hacer ese tipo de desembolso", motivo por el cual recurren a incentivos especiales como el RIGI.

Simonetta propuso además incorporar innovación financiera para fortalecer el peso. "Deberíamos pensar en una moneda virtual del Banco Central atada a una moneda dura", afirmó, al sostener que el principal problema del peso es que "perdió la reserva de valor" y que tecnologías como blockchain y la tokenización podrían contribuir a recuperar la confianza de los ahorristas.

Jacobs, en cambio, insistió en que el problema central sigue siendo político. "Es por temor, nuevamente volvemos al problema de la especulación y la política", sostuvo al explicar por qué aún persisten restricciones cambiarias. Finalmente, defendió la competitividad argentina al afirmar que "la tierra en la Argentina cuesta la mitad que en Estados Unidos" y que "en dólares todavía estamos muy competitivos en la mayor parte de los sectores", aunque reconoció que el desafío sigue siendo consolidar la estabilidad para atraer inversiones de largo plazo.