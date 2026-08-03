Eduardo Jacobs destacó la política tributaria del Gobierno: "Están cayendo impuestos muy importantes"

En diálogo con +Perfil, el economista Eduardo Jacobs sostuvo que el equilibrio fiscal es una condición indispensable para recuperar la credibilidad económica de la Argentina y evitar nuevas crisis de deuda. En ese sentido, defendió la estrategia del Gobierno de combinar una reducción del gasto con una baja gradual de la carga tributaria.

Según Jacobs, la Argentina necesita sostener durante un período prolongado el orden de las cuentas públicas para reconstruir la confianza de los mercados. Además, consideró que el historial de incumplimientos de deuda obliga al país a mantener una disciplina fiscal mayor que la de otras economías.

La baja de impuestos y el equilibrio fiscal como eje del modelo

Durante la entrevista, Jacobs remarcó que "están cayendo impuestos muy importantes" y enumeró algunas de las medidas implementadas. Entre ellas destacó que "eliminaron el impuesto PAIS", recordó que "hubo un mes entero una liquidación de 7.000 millones de dólares de soja sin retenciones" y subrayó que "están bajando las retenciones de las economías regionales a cero".

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El economista sostuvo que estas decisiones demuestran que el objetivo oficial no es maximizar la recaudación. En ese sentido, afirmó: "No es que el Gobierno dice que quiero recaudar lo más posible", sino que busca reducir impuestos sin comprometer la estabilidad de las cuentas públicas.

El historial de defaults y la necesidad de evitar el déficit

Jacobs argumentó que la Argentina enfrenta una realidad distinta a la de otros países de la región. Aunque reconoció que muchas economías pueden convivir con déficits fiscales moderados, sostuvo que el caso argentino exige una estrategia diferente debido a su historial financiero.

Para explicar esa diferencia recurrió a una comparación contundente: "Argentina tiene 9 default, es un alcohólico, entonces vos podés tomar un vaso de vino a la noche, el alcohólico no, no puede tomar nada".

Bajo esa lógica, advirtió que el país deberá sostener el equilibrio fiscal durante un largo período para recuperar la confianza de los mercados y evitar que resurjan dudas sobre la solvencia del Estado. "No vamos a poder tener déficit fiscal por muchas décadas porque si no van a decir que ya volvió, ya está, ahora viene la debacle", aseguró.

Finalmente, Jacobs reconoció que un déficit moderado no representa un problema en economías con credibilidad consolidada, pero insistió en que la Argentina aún no se encuentra en esa situación. "Obvio que 2 puntos no mata a nadie, todos los países tienen ese nivel", concluyó, aunque remarcó que el desafío local pasa por reconstruir la confianza luego de sucesivos incumplimientos de deuda.